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    • РПЛ. «Краснодар» разгромил «Оренбург» (4:0) и выиграл первый круг чемпионата России

    РПЛ. «Краснодар» разгромил «Оренбург» (4:0) и выиграл первый круг чемпионата России

    В матче 14-го тура чемпионата России лидер турнира «Краснодар» дома разгромил «Оренбург», занимающий последнее место, со счетом 4:0.

    Голы у хозяев забили Кевин Ленини на 38-й минуте, Данила Козлов на 73-й, Эдуард Сперцян на 79-й и Джон Кордоба на 88-й.

    «Краснодар» сохранил единоличное первое место в РПЛ с 36 очками после 14 игр. Команда опережает «Зенит» на 3 очка за один тур до завершения первого круга. Петербуржцы еще могут сравняться с «быками» по очкам, но и в этом случае останутся позади по итогам первого круга по дополнительным показателям.

    «Оренбург» идет 16-м с 8 очками.

    «Краснодар» выиграл в РПЛ 11 матчей подряд. Безвыигрышная серия «Оренбурга» в чемпионате России достигла 13 встреч подряд.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Краснодар – Оренбург – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ленини, 38; 2:0 – Козлов, 73; 3:0 – Сперцян, 79; 4:0 – Кордоба, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 21:39
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    Комментарии (46)
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    Pourquoi pas
    1730662213
    Быки вперёд! Не тормозить! Никого не продавать! Ну и, это... Озолотиться наконец!
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    TOMSON
    1730663343
    Краснодар хорош… Учитывая, что Зенит тоже идет не слабо, лидерство Краснодара вызывает уважение. Но весна все расставит на свои места, пока это только 1 круг.
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    Айболид
    1730663876
    Краснодар по делу на первом месте . Абсолютно справедливо . Возможно в этом сезоне , борьба за золото будет более захватывающей , чем в прошлом .
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    PushkaStrashnaya
    1730665050
    Дур-машины, Быки-завоеватели. Хотелось бы чтобы гегемона разок обошли, Кубань нуждается в Чемпионах. Урожай из голов и результатов уже хороший.
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    FWSPM
    1730665813
    Результат был предсказуем хотя оренбург и пытался бороться
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    Январь 59
    1730665885
    Молодцы. С Победой Быки с Победой всех кто за них болел. Только что вернулся со стадиона. С трибуны футбол совсем по другому смотрится. Спасибо внуку вытащил деда на стадион.
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    The only one
    1730669440
    Молодцы быки, так держать!!!
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    Шустик
    1730678639
    А чего они пишут 1 круг чемпионата, разве у нас 15 команд а не 16? Я к тому что 1 круг еще не закончен!!! Или могли бы написать новость - первый круг чемпионата России закончен, сырдыхг на своем привычном 5 месте!!! Стыдно за рыл, ой как стыдно!!!!
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    Oldtrafford83
    1730697431
    Быков с победой, молодцы!!!
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    Garrincha58
    1730705919
    Теперь их никто не остановит
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