РПЛ. «Краснодар» разгромил «Оренбург» (4:0) и выиграл первый круг чемпионата России

В матче 14-го тура чемпионата России лидер турнира «Краснодар» дома разгромил «Оренбург», занимающий последнее место, со счетом 4:0.

Голы у хозяев забили Кевин Ленини на 38-й минуте, Данила Козлов на 73-й, Эдуард Сперцян на 79-й и Джон Кордоба на 88-й.

«Краснодар» сохранил единоличное первое место в РПЛ с 36 очками после 14 игр. Команда опережает «Зенит» на 3 очка за один тур до завершения первого круга. Петербуржцы еще могут сравняться с «быками» по очкам, но и в этом случае останутся позади по итогам первого круга по дополнительным показателям.

«Оренбург» идет 16-м с 8 очками.

«Краснодар» выиграл в РПЛ 11 матчей подряд. Безвыигрышная серия «Оренбурга» в чемпионате России достигла 13 встреч подряд.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Краснодар – Оренбург – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ленини, 38; 2:0 – Козлов, 73; 3:0 – Сперцян, 79; 4:0 – Кордоба, 88.

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