Стали известны стартовые составы на матч 14 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Оренбург». Игра состоится 3 ноября, начало встречи запланировано на 19:45 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Черниво, Пина, Са, Сперцян, Батчи, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
«Оренбург»: Москвичев, Караташ, Прохин, Перес, Зотов, Михайлов, Башич, Коваленко, Марин, Рыбчинский, Сахархизян.
Главный тренер: Владимир Слишкович
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