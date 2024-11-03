Стали известны стартовые составы на матч 14 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Оренбург». Игра состоится 3 ноября, начало встречи запланировано на 19:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Черниво, Пина, Са, Сперцян, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Оренбург»: Москвичев, Караташ, Прохин, Перес, Зотов, Михайлов, Башич, Коваленко, Марин, Рыбчинский, Сахархизян.

Главный тренер: Владимир Слишкович

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