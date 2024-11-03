Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Оренбургом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после матча 14-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:0).

– «Краснодар» одержал 11‑ю подряд победу. Что сказали парням в раздевалке?

– Сказал, что это один из самых сложных матчей за последнее время и счет не совсем отражает то, что было на поле. Да, мы выиграли по делу, но не на 4:0. «Оренбург» провел отличный матч и доставил нам много проблем.

У нас не всe получалось в первом тайме в плане прессинга и переключений из обороны в атаку, но второй тайм мы провели хорошо. Замены усилили игру. Очень важно, что мы переломили ход игры, стандарты нам пришли на помощь. Это очень важный и сложный матч, мы рады.

– Чем удивил «Оренбург»?

– Они всегда так играют, я это говорил еще до начала матча. Они молодцы, приехали на выезд и играли смело. Уважение им за это.