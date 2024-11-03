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    • Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Оренбургом»

    Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Оренбургом»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после матча 14-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:0).

    – «Краснодар» одержал 11‑ю подряд победу. Что сказали парням в раздевалке?

    – Сказал, что это один из самых сложных матчей за последнее время и счет не совсем отражает то, что было на поле. Да, мы выиграли по делу, но не на 4:0. «Оренбург» провел отличный матч и доставил нам много проблем.

    У нас не всe получалось в первом тайме в плане прессинга и переключений из обороны в атаку, но второй тайм мы провели хорошо. Замены усилили игру. Очень важно, что мы переломили ход игры, стандарты нам пришли на помощь. Это очень важный и сложный матч, мы рады.

    – Чем удивил «Оренбург»?

    – Они всегда так играют, я это говорил еще до начала матча. Они молодцы, приехали на выезд и играли смело. Уважение им за это.

    • У «Краснодара» 11 побед в РПЛ подряд.
    • Команда досрочно выиграла 1-й круг.
    • Следующий соперник – «Рубин» (10 ноября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.11.2024 22:15
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    Комментарии (1)
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    Январь 59
    1730666387
    Тем не менее победили. Пройдёт время, и игра забудется, а счёт в протоколе останется. С Победой Мурат Олегович.
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