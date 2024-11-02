3 ноября на стадионе «Turkistan Arena» пройдет матч 25-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором встретятся «Туран» и «Женис». Оба коллектива находятся в поисках стабильности в выступлениях, но «Женис» подходит к матчу с более сильными результатами.

«Туран»

«Туран» переживает сложный период и занимает 12-е место с 19 очками. Команда проигрывает в последних пяти матчах чемпионата, показывая слабую реализацию в атаке и нестабильность в обороне. За последние пять игр команда забила лишь один гол и пропустила 13. Лучший бомбардир «Турана», Никола Цуцкич, забил всего 4 гола в сезоне, что свидетельствует о дефиците атакующей эффективности.

Последние матчи «Турана»:

«Женис»

«Женис» занимает 11-е место с 23 очками, но в последних матчах команда демонстрирует явный прогресс. В трех последних играх они одержали победы, включая матч против «Ордабасы» (2:1). Важным фактором является стабильная результативность команды, которая забивает в каждом из последних шести матчей. Однако защита команды остается уязвимой, пропуская в среднем 1 гол за игру.

Последние матчи «Жениса»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Женис» имеет преимущество. Последняя игра завершилась минимальной победой «Жениса» со счетом 1:0. Важной особенностью является то, что «Женис» забивает в последних матчах против «Турана».

Последние личные встречи:

Апрель 2024: «Женис» 1:0 «Туран»

Сентябрь 2023: «Туран» 0:3 «Женис»

Май 2023: «Женис» 2:5 «Туран»

Статистика

«Туран»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 2.60

Забитые голы в последних 5 играх: 1

Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

«Женис»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Туран» – «Женис»

С учетом текущей формы команд и недавних выступлений, «Женис» выглядит более уверенным и мотивированным, чтобы продолжить серию побед. «Туран» демонстрирует слабую игру как в атаке, так и в защите, что делает его уязвимым перед гостями.

Рекомендации для ставок:

Победа «Жениса» – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20

Рекомендация: Победа «Жениса» за коэффициент 2.00.

Прогноз на точный счет

Ожидается победа гостей с минимальным перевесом, учитывая их лучшую форму и результаты личных встреч.

Рекомендация: 0:2 в пользу «Жениса» за коэффициент 8.00.

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