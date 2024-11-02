3 ноября на стадионе «Turkistan Arena» пройдет матч 25-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором встретятся «Туран» и «Женис». Оба коллектива находятся в поисках стабильности в выступлениях, но «Женис» подходит к матчу с более сильными результатами.
«Туран»
«Туран» переживает сложный период и занимает 12-е место с 19 очками. Команда проигрывает в последних пяти матчах чемпионата, показывая слабую реализацию в атаке и нестабильность в обороне. За последние пять игр команда забила лишь один гол и пропустила 13. Лучший бомбардир «Турана», Никола Цуцкич, забил всего 4 гола в сезоне, что свидетельствует о дефиците атакующей эффективности.
Последние матчи «Турана»:
- «Туран» 0:1 «Кайсар»
- «Туран» 0:2 «Тобол»
- «Кайрат» 5:1 «Туран»
- «Атырау» 3:0 «Туран»
- «Ордабасы» 2:0 «Туран»
«Женис»
«Женис» занимает 11-е место с 23 очками, но в последних матчах команда демонстрирует явный прогресс. В трех последних играх они одержали победы, включая матч против «Ордабасы» (2:1). Важным фактором является стабильная результативность команды, которая забивает в каждом из последних шести матчей. Однако защита команды остается уязвимой, пропуская в среднем 1 гол за игру.
Последние матчи «Жениса»:
- «Ордабасы» 1:2 «Женис»
- «Женис» 1:0 «Жетысу»
- «Женис» 2:1 «Тобол»
- «Женис» 1:1 «Астана»
- «Атырау» 2:1 «Женис»
Личные встречи
В последних очных встречах «Женис» имеет преимущество. Последняя игра завершилась минимальной победой «Жениса» со счетом 1:0. Важной особенностью является то, что «Женис» забивает в последних матчах против «Турана».
Последние личные встречи:
- Апрель 2024: «Женис» 1:0 «Туран»
- Сентябрь 2023: «Туран» 0:3 «Женис»
- Май 2023: «Женис» 2:5 «Туран»
Статистика
«Туран»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.20, пропускает – 2.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 1
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
«Женис»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Туран» – «Женис»
С учетом текущей формы команд и недавних выступлений, «Женис» выглядит более уверенным и мотивированным, чтобы продолжить серию побед. «Туран» демонстрирует слабую игру как в атаке, так и в защите, что делает его уязвимым перед гостями.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Жениса» – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
Рекомендация: Победа «Жениса» за коэффициент 2.00.
Прогноз на точный счет
Ожидается победа гостей с минимальным перевесом, учитывая их лучшую форму и результаты личных встреч.
Рекомендация: 0:2 в пользу «Жениса» за коэффициент 8.00.
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