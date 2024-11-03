03.11.2024, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Туран
Туран
3-1-2-3-1
16
Василючек
2
Николич
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
7
21
23
Нурмугамет
13
Киреенко
11
Вака
19
3-2-3-2
22
Лобанцев
6
Айтбаев
14
Муканов
5
15
Новак
5
Тевзадзе
11
5
Волков
60
19
Сантос
14
Шайхов
28
Хаджиев
28
Хаджиев
Шайхов
11
Вака
44
44
11
Вака
19
77
Сулей
77
Сулей
19
6
Айтбаев
32
Будински
32
Будински
6
Айтбаев
5
Волков
18
Труфанов
18
Труфанов
5
Волков
Остались в запасе
Туран
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
11
Максим Ваганов
ЛП
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
25
Матия Ром
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
11
Максим Ваганов
ЛП
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
25
Матия Ром
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Статистика матча Туран - Женис
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Жениса», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Женис»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»