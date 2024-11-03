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  • «Туран» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Туран» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 12:50
Туран
03.11.2024, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Женис
1' П. Киреенко
75' Я. Труфанов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
16
Владислав Василючек
ВР
2
Марко Николич
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
7
Plarent Fejzaj
ЦП
21
Eler Rakhimov
ЦП
11
Леонардо Вака
ПВ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Женис
22
Мирослав Лобанцев
ВР
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
14
Саян Муканов
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
11
Bruno Silva
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
60
João Oliveira
ЦП
14
G. Pantsulaia
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
11
Максим Ваганов
ЛП
77
Алишер Сулей
ЛВ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
44
Batyr Mukashev
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
25
Матия Ром
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
3-1-2-3-1
16
Василючек
2
Николич
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
7
21
23
Нурмугамет
13
Киреенко
11
Вака
19
3-2-3-2
22
Лобанцев
6
Айтбаев
14
Муканов
5
15
Новак
5
Тевзадзе
11
5
Волков
60
19
Сантос
14
Шайхов
28
Хаджиев
28
Хаджиев
Шайхов
11
Вака
44
44
11
Вака
19
77
Сулей
77
Сулей
19
6
Айтбаев
32
Будински
32
Будински
6
Айтбаев
5
Волков
18
Труфанов
18
Труфанов
5
Волков
Остались в запасе
Туран
Женис
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
11
Максим Ваганов
ЛП
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
25
Матия Ром
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
11
Максим Ваганов
ЛП
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
25
Матия Ром
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Статистика матча Туран - Женис
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Жениса», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Женис»

«Туран» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Женис Туран
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