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    • Прогноз на точный счет матча «Сент-Этьен» – «Страсбур», Лига 1, 2 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Сент-Этьен» – «Страсбур», Лига 1, 2 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «Жоффруа-Гишар» «Сент-Этьен» примет «Страсбур» в рамках 10-го тура Лиги 1. Обе команды настроены на результат и находятся в поиске стабильности в середине сезона, что обещает зрелищный и напряженный матч.

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» пока не радует своих болельщиков стабильностью, занимая 16-е место с 7 очками. Команда демонстрирует результативность в атаке, где выделяется Зурико Давиташвили с 5 голами. Однако оборона пока не выдерживает нагрузок: за последние 5 матчей «Сент-Этьен» пропустил 17 голов, включая разгром от «Ниццы» (0:8). Несмотря на это, дома они играют увереннее и всегда стараются навязать свою игру, что позволяет надеяться на их ответную атакующую активность.

    Последние матчи «Сент-Этьена»:

    «Страсбур»

    «Страсбур» на данный момент занимает 9-е место с 13 очками, и команда радует своей атакующей игрой. Они стабильно забивают, причем лучшим бомбардиром является Андрей Сантос, оформивший 5 голов в текущем сезоне. Однако, несмотря на активность в атаке, «Страсбур» также сталкивается с трудностями в обороне и пропускает регулярно – 10 голов за последние 5 игр. На выезде команда выступает уверенно, что подтверждается победой над «Марселем» и результативной ничьей с «Лиллем».

    Последние матчи «Страсбура»:

    Личные встречи

    «Сент-Этьен» традиционно не проигрывает дома в матчах с «Страсбуром», что показывает их уверенность на родном стадионе. В последних матчах очные встречи команд часто заканчиваются результативной борьбой, где «Страсбур» не уходит без забитого мяча.

    Последние встречи:

    • «Сент-Этьен» 2:2 «Страсбур»
    • «Страсбур» 5:1 «Сент-Этьен»
    • «Сент-Этьен» 2:0 «Страсбур»

    Статистика

    «Сент-Этьен»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.4, пропускает – 3.4
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 17
    • Серия матчей с пропущенными голами: 5 матчей

    «Страсбур»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.2, пропускает – 2.0
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия матчей с забитыми голами: 13 матчей

    Прогноз на матч «Сент-Этьен» – «Страсбур»

    С учетом последних форм команд ожидается результативный матч, в котором обе стороны будут искать успех в атаке, несмотря на нестабильную игру в защите. «Страсбур» выглядит более уверенным фаворитом, но игра на поле «Сент-Этьена» всегда несет свою долю неожиданности. Ожидается открытый и результативный футбол.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Победа «Страсбура» с форой (0) – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.65.

    Прогноз на точный счет

    С учетом атакующей формы обеих команд и слабости в обороне, вероятен исход с большим количеством забитых мячей.

    Рекомендация: 2:2 за 12.00.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 11:44
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