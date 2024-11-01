2 ноября на стадионе «Жоффруа-Гишар» «Сент-Этьен» примет «Страсбур» в рамках 10-го тура Лиги 1. Обе команды настроены на результат и находятся в поиске стабильности в середине сезона, что обещает зрелищный и напряженный матч.
«Сент-Этьен»
«Сент-Этьен» пока не радует своих болельщиков стабильностью, занимая 16-е место с 7 очками. Команда демонстрирует результативность в атаке, где выделяется Зурико Давиташвили с 5 голами. Однако оборона пока не выдерживает нагрузок: за последние 5 матчей «Сент-Этьен» пропустил 17 голов, включая разгром от «Ниццы» (0:8). Несмотря на это, дома они играют увереннее и всегда стараются навязать свою игру, что позволяет надеяться на их ответную атакующую активность.
Последние матчи «Сент-Этьена»:
- «Анжер» 4:2 «Сент-Этьен»
- «Сент-Этьен» 0:2 «Ланс»
- «Сент-Этьен» 3:1 «Осер»
- «Нант» 2:2 «Сент-Этьен»
- «Ницца» 8:0 «Сент-Этьен»
«Страсбур»
«Страсбур» на данный момент занимает 9-е место с 13 очками, и команда радует своей атакующей игрой. Они стабильно забивают, причем лучшим бомбардиром является Андрей Сантос, оформивший 5 голов в текущем сезоне. Однако, несмотря на активность в атаке, «Страсбур» также сталкивается с трудностями в обороне и пропускает регулярно – 10 голов за последние 5 игр. На выезде команда выступает уверенно, что подтверждается победой над «Марселем» и результативной ничьей с «Лиллем».
Последние матчи «Страсбура»:
- «Страсбур» 3:1 «Нант»
- «ПСЖ» 4:2 «Страсбур»
- «Страсбур» 2:2 «Ланс»
- «Страсбур» 1:0 «Марсель»
- «Лилль» 3:3 «Страсбур»
Личные встречи
«Сент-Этьен» традиционно не проигрывает дома в матчах с «Страсбуром», что показывает их уверенность на родном стадионе. В последних матчах очные встречи команд часто заканчиваются результативной борьбой, где «Страсбур» не уходит без забитого мяча.
Последние встречи:
- «Сент-Этьен» 2:2 «Страсбур»
- «Страсбур» 5:1 «Сент-Этьен»
- «Сент-Этьен» 2:0 «Страсбур»
Статистика
«Сент-Этьен»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.4, пропускает – 3.4
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 17
- Серия матчей с пропущенными голами: 5 матчей
«Страсбур»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.2, пропускает – 2.0
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Серия матчей с забитыми голами: 13 матчей
Прогноз на матч «Сент-Этьен» – «Страсбур»
С учетом последних форм команд ожидается результативный матч, в котором обе стороны будут искать успех в атаке, несмотря на нестабильную игру в защите. «Страсбур» выглядит более уверенным фаворитом, но игра на поле «Сент-Этьена» всегда несет свою долю неожиданности. Ожидается открытый и результативный футбол.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Победа «Страсбура» с форой (0) – коэффициент 1.90
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.65.
Прогноз на точный счет
С учетом атакующей формы обеих команд и слабости в обороне, вероятен исход с большим количеством забитых мячей.
Рекомендация: 2:2 за 12.00.