2 ноября на стадионе «Жоффруа-Гишар» «Сент-Этьен» примет «Страсбур» в рамках 10-го тура Лиги 1. Обе команды настроены на результат и находятся в поиске стабильности в середине сезона, что обещает зрелищный и напряженный матч.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» пока не радует своих болельщиков стабильностью, занимая 16-е место с 7 очками. Команда демонстрирует результативность в атаке, где выделяется Зурико Давиташвили с 5 голами. Однако оборона пока не выдерживает нагрузок: за последние 5 матчей «Сент-Этьен» пропустил 17 голов, включая разгром от «Ниццы» (0:8). Несмотря на это, дома они играют увереннее и всегда стараются навязать свою игру, что позволяет надеяться на их ответную атакующую активность.

Последние матчи «Сент-Этьена»:

«Страсбур»

«Страсбур» на данный момент занимает 9-е место с 13 очками, и команда радует своей атакующей игрой. Они стабильно забивают, причем лучшим бомбардиром является Андрей Сантос, оформивший 5 голов в текущем сезоне. Однако, несмотря на активность в атаке, «Страсбур» также сталкивается с трудностями в обороне и пропускает регулярно – 10 голов за последние 5 игр. На выезде команда выступает уверенно, что подтверждается победой над «Марселем» и результативной ничьей с «Лиллем».

Последние матчи «Страсбура»:

Личные встречи

«Сент-Этьен» традиционно не проигрывает дома в матчах с «Страсбуром», что показывает их уверенность на родном стадионе. В последних матчах очные встречи команд часто заканчиваются результативной борьбой, где «Страсбур» не уходит без забитого мяча.

Последние встречи:

«Сент-Этьен» 2:2 «Страсбур»

«Страсбур» 5:1 «Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» 2:0 «Страсбур»

Статистика

«Сент-Этьен»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.4, пропускает – 3.4

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 17

Серия матчей с пропущенными голами: 5 матчей

«Страсбур»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.2, пропускает – 2.0

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия матчей с забитыми голами: 13 матчей

Прогноз на матч «Сент-Этьен» – «Страсбур»

С учетом последних форм команд ожидается результативный матч, в котором обе стороны будут искать успех в атаке, несмотря на нестабильную игру в защите. «Страсбур» выглядит более уверенным фаворитом, но игра на поле «Сент-Этьена» всегда несет свою долю неожиданности. Ожидается открытый и результативный футбол.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Победа «Страсбура» с форой (0) – коэффициент 1.90

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.65.

Прогноз на точный счет

С учетом атакующей формы обеих команд и слабости в обороне, вероятен исход с большим количеством забитых мячей.

Рекомендация: 2:2 за 12.00.