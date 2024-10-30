Царукян: «Нечего бояться «Спартак» – это не «Барселона» и не «Манчестер Сити»

Футболист «Пари НН» Валерий Царукян поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

– Футболисты «Спартака» сказали, что им пришлось отказаться от своего плана на игру. Ожидали, что красно‑белые перейдут на игру дальними передачами?

– Лично я не ожидал. Готовились играть в свой футбол, неважно, кто был бы напротив: «Зенит», ЦСКА или «Спартак». Мы будем навязывать свой футбол. Что‑то получается, что‑то нет. Но мы не будем под кого‑то подстраиваться. Хорошо, что «Спартаку» пришлось подстроиться под «Пари НН», а не нам под них. Они играли длинными передачами, потому что у нас был прессинг.

– Было видно, что не боитесь соперника. Были на равных в плане психологии.

– Виктор Гончаренко много нам говорит о психологии, что не нужно бояться. Пф‑ф, это «Спартак», а не «Барселона» или «Манчестер Сити». Я это еще понял, когда только пришел в РПЛ. Чего бояться? Нужно быть спокойным и хладнокровным с мячом и без. Да, в «Спартаке» есть качественные футболисты, но мы тоже можем играть, забивать и так далее. В этот раз сложилось вот так, в следующий раз победим мы.