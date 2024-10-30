Юран оценил вероятное назначение Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Сергей Юран прокомментировал новость о приглашении Рубена Аморима из «Спортинга» на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«Аморим заслужил назначение в «Манчестер Юнайтед». Здесь можно провести параллель с тем, как Моуринью переходил из «Порту» в «Челси».
Правда, у Жозе были победы в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, но у Аморима тоже есть титулы в Португалии.
Тен Хаг? Бывает, что у тренера не идет, также была потрачена огромная сумма на трансферы.
Сейчас клубу нужно выравнивать ситуацию, потому что непопадание в еврокубки может сильно финансово ударить по манкунианцам», – сказал Юран.
- Аморим может дебютировать во главе «Юнайтед» уже на этой неделе.
- Тренер с 2020 года работает в «Спортинге».
- За него выплатят отступные в размере 10 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»