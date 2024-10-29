Канчельскис подвел итоги работы тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что клуб опоздал с увольнением главного тренера Эрика тен Хага.

– С тен Хагом надо было прощаться в конце прошлого сезона после победы в Кубке Англии. Тогда бы расстались на хорошей ноте. С его увольнением перетянули.

Сейчас придет новый тренер, ему нужны будут новые игроки, а это опять большие затраты. Не думаю, что они сильно сэкономили на работниках клуба, лишив их обедов. Придется опять раскошелиться.

Можно, конечно, еще кого-то продать из этого состава, но вряд ли найдутся покупатели на этих игроков, которые отдадут по 100 млн евро.

Не очень понимаю политику руководства клуба. С Фергюсоном тоже некрасиво поступили – не по-человечески. Вот их и наказывает судьба. А у тен Хага пошли на поводу.

Теперь команда в психологической яме. С 14-го места будет не так уж и легко выбираться.

– Можно ли назвать тен Хага слабейшим тренером в истории «МЮ»?

– Да, так и есть. Даже несмотря на трофеи. Результаты в АПЛ и еврокубках говорят сами за себя.

И говорят они ровно о том, что тен Хаг – слабейший тренер. Это было видно невооруженным глазом.