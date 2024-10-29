Федотов прокомментировал информацию о переговорах с «Рубином»

Владимир Федотов высказался о слухах о его скором назначении в «Рубин».

«Конечно, времени на восстановление после ЦСКА хватило, рвемся в бой. Нам не нужно много времени на восстановление. Все, что ни делается, – к лучшему. Перезагрузка необходима.

«Рубин»? Это слухи, не более того. Не знаю, кто и зачем это делает. Как возможно приходить на «живое место»?» – сказал Федотов.