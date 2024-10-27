Семак объяснил обратную замену Артура в матче «Зенит» – «Локомотив»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал свое решение по Артуру.

Бразилец вышел на замену на 71-й минуте матча с «Локомотивом» (1:1).

На 94-й минуте его заменили на Александра Ерохина.

Сообщалось, что вингер ищет новый клуб для ухода зимой.

– На что был направлен выход Артура вместо Лусиано?

– Динамика. Лусиано было тяжело. С точки зрения движения надо было освежить. Артур хорошо входил последние матчи. Надеялись, что он добавит динамики, скорости, интенсивности и в атаке, и в обороне.

Все‑таки Лусиано на этой позиции сложно проводить всю игру. Выпустили более свежего игрока.

– Чем была вызвана обратная замена Артура?

– На последних минут матча был угловой у ворот соперника. Постарались максимально увеличить шансы на успех, выпустив высокого игрока. Связано исключительно с возможностью забить со стандарта.

Игра могла закончиться по‑разному, могли и выиграть, и проиграть. Конечно, любая потеря расстраивает, но еще много игр впереди. Будем работать, чтобы продолжать побеждать следующих матчах.