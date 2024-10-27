Лига 1. «Ницца» нанесла «Монако» первое поражение в сезоне (2:1)

В матче 9-го тура чемпионата Франции «Ницца» дома в большинстве одержала волевую победу над «Монако» со счетом 2:1.

Счет в матче открыли гости – на 39-й минуте отличился Брель Эмболо. «Ницца» отыгралась до перерыва. На 45+1-й минуте Эванн Гессан сделал счет равным.

На 45+4-й минуте у «Монако» был удален Вандерсон и команда играла в меньшинстве до конца матча. Победный мяч для «Ниццы» забил Гаэтан Лаборд на 71-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел весь матч.

Для монегасков это первое поражение в сезоне. До этого команда не проигрывала в 11 матчах во всех турнирах.

«Ницца» занимает 8-е место с 13 очками после 9 матчей. «Монако» идет 2-м с 20 баллами.

У монегасков столько же очков, сколько и у «ПСЖ». Парижане проведут свой матч в 9-м туре сегодня в гостях против «Марселя», у которого 17 очков. Начало в 22:45 мск.

Франция. Лига 1. 9-й тур

Ницца – Монако – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Эмболо, 39; 1:1 – Гессан, 45+1; 2:1 – Лаборд, 71.

Удаление: нет – Вандерсон, 45+4.

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