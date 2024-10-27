АПЛ. «Челси» победил «Ньюкасл» (2:1), «Кристал Пэлас» выиграл у «Тоттенхэма» (1:0)

«Челси» дома выиграл у «Ньюкасла» со счетом 2:1 в матче 9-го тура АПЛ.

Счет в матче открыли хозяева усилиями Николаса Джексона на 18-й минуте. Гости сравняли на 32-й – отличился Александер Исак. Победный гол у «Челси» на счету Коула Палмера. Он поразил ворота соперника на 47-й минуте.

Безвыигрышная серия «Ньюкасла» в АПЛ достигла пяти матчей подряд.

«Челси» на данный момент находится на 4-м месте в Премьер-лиге с 17 очками после 9 матчей. «Ньюкасл» идет 12-м с 12 баллами.

В другой встрече «Кристал Пэлас» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Жан-Филипп Матета на 31-й минуте.

Для «Кристал Пэлас» это первая победа в нынешнем сезоне в чемпионате Англии. Команда покинула зону вылета, оказавшись на 17-й позиции с 6 очками. «Тоттенхэм» идет 8-м с 13 баллами.

Англия. АПЛ. 9-й тур

Челси – Ньюкасл – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Джексон, 18; 1:1 – Исак, 32; 2:1 – Палмер, 47.

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Матета, 31.

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