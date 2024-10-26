Губернатор поделился впечатлениями от ничьей «Факела» с ЦСКА

Александр Гусев, губернатор Воронежской области, оценил ничью «Факела» с ЦСКА (0:0) в 13-м туре РПЛ.

«Надeжный, контролируемый и совершенно понятный матч выдал наш «Факел» с армейцами в Москве. Очень близки были к голу, особенно в первом тайме, но соперник прекрасно оборонялся.

К сожалению, не забили. Во второй половине матча, после небесспорного удаления нашего игрока, сделать это стало сложнее. Зато уже четвертый матч в РПЛ воронежские парни не проигрывают.

Ну а лучшими в Москве в этот вечер однозначно были наши болельщики – около тысячи на вираже чужого стадиона. С такой поддержкой нам не страшен никакой туман.

Благодарю воронежских любителей спорта за поддержку любимых команд и готовность вдумчиво оценивать сложные ситуации, в которых они иногда оказываются. Результат такого отношения – положительные результаты для всех и спортивный прогресс!» – написал Гусев.