Тренер «Акрона» рассказал, что учит молодежь по видеонарезкам с действиями Дзюбы

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о полезности нападающего Артема Дзюбы.

– В каждой отдельной ситуации футболисты порой принимают такие решения, которые ты не ожидаешь. И такой футболист, как Дзюба, таких решений принимает довольно много. И я сегодня этим пользуюсь. Более того, использую это для того, чтобы сделать какой‑то анализ, какие‑то нарезки, положить на графику и показать это молодежи, в той же академии.

Я спросил Артема, могу ли я так делать. С его слов наносил графику, почему он открылся так, почему расположил так свой корпус. Получилось такое некое пособие для работы и обучения футболистов этого амплуа.

– А кто из футболистов клуба уже сейчас мог бы получить вызов в сборную России?

– Знаю и понимаю, что дефицитная позиция правого защитника в сборной России актуальна. Думаю, что Костя Савичев в отдельных матчах себя проявлял достаточно хорошо. Возможно, когда‑то у него и появится шанс. Во всяком случае, я этого желаю.