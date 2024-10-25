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    • Прогноз на точный счет матча «Ордабасы» – «Женис», Премьер-лига Казахстана, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ордабасы» – «Женис», Премьер-лига Казахстана, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе им. Хаджимукана Мунайтпасова пройдет матч 24-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Ордабасы» и «Женисом». Оба коллектива находятся в разной форме, и каждая из команд стремится закрепиться на своих позициях в турнирной таблице.

    «Ордабасы»

    «Ордабасы» занимает 1-е место в турнирной таблице с 39 очками после 21 тура. Команда демонстрирует стабильно высокие результаты и имеет больше всех побед в лиге – 11. Лучший бомбардир команды, Жасур Яхшибоев, забил 10 голов в 22 матчах, что подчеркивает его значимость для атакующей игры команды. В последних 5 играх «Ордабасы» забила 6 голов и пропустила 5, что говорит о сбалансированном, но подверженном ошибкам оборонительном стиле. В среднем, «Ордабасы» забивает 1.20 гола и пропускает 1.00 гола за матч.

    Последние матчи «Ордабасы»:

    «Женис»

    «Женис» расположился на 11-й строчке с 20 очками после 21 тура. Команда показывает хороший прогресс, не проигрывая в последних 3 матчах. Бруно Алвес Силва, лучший бомбардир команды с 2 голами в 7 матчах, пока не является ключевым игроком в атаке, но играет важную роль в создании моментов. В последних 5 играх «Женис» забил 6 голов и пропустил 4. Команда в среднем забивает 1.20 гола и пропускает 0.80 гола за матч.

    Последние матчи «Жениса»:

    Личные встречи

    В последней очной встрече «Ордабасы» уверенно обыграл «Женис» со счетом 3:1. Это подчеркивает их преимущество в данной паре. В предыдущих матчах «Ордабасы» также доминировал, что может оказать психологическое давление на «Женис» перед предстоящим матчем.

    Последняя встреча:

    • «Женис» 1:3 «Ордабасы» (23 июня 2024)

    Статистика

    «Ордабасы»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Женис»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Ордабасы» – «Женис»

    Учитывая текущие формы и статистику обеих команд, можно ожидать, что «Ордабасы» будет доминировать, особенно учитывая их результаты в домашних матчах. Тем не менее, «Женис» демонстрирует неплохую игру в обороне и может оказать достойное сопротивление. В итоге матч может закончиться минимальной победой хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ордабасы» – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.05

    Рекомендация: Победа «Ордабасы» за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    С учетом всех данных, наиболее вероятным исходом является минимальная победа «Ордабасы» со счетом 1:0.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Ордабасы» за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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