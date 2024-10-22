Во вторник, 22 октября, в 6-м туре Кубка России сыграют ЦСКА и «Ахмат». Игра состоится в Москве, начало – в 20:45 (мск).

ЦСКА

Команда Марко Николича набрала 11 очков и лидирует в группе C. ЦСКА добыл 3 победы в основное время, 1 – по пенальти и 1 раз проиграл, разница мячей – 7:2.

Последние результаты ЦСКА:

19.10.24 «Динамо» Мх – ЦСКА – 0:1 РПЛ;

06.10.24 «Динамо» М – ЦСКА – 1:2 РПЛ;

01.10.24 «Пари НН» – ЦСКА – 0:2 Кубок России.

«Ахмат»

«Ахмат» набрал 9 очков и занимает 2-е место. Подопечные Сергея Ташуева добыли 3 победы и потерпели 2 поражения, разница мячей – 9:5.

Предыдущие результаты «Ахмата»:

Очные встречи

28.09.24 ЦСКА – «Ахмат» – 3:0 РПЛ;

27.08.24 «Ахмат» – ЦСКА – 0:2 Кубок России;

20.04.24 ЦСКА – «Ахмат» – 1:2 РПЛ;

30.07.23 «Ахмат» – ЦСКА – 2:3 РПЛ;

29.04.23 «Ахмат» – ЦСКА – 1:3 РПЛ.

Прогноз на матч ЦСКА – «Ахмат»

Команды еще не гарантировали себе место в плей-офф Пути РПЛ – любая из них может оказаться в Пути регионов. Москвичам хватит ничьей, чтобы гарантировать себе 1-е место, грозненцам желательно побеждать, чтобы не смотреть на параллельный матч. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.95.