Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • ЦСКА – «Ахмат»: прогноз на матч 6 тура Кубка России, 22 октября

    ЦСКА – «Ахмат»: прогноз на матч 6 тура Кубка России, 22 октября

    Во вторник, 22 октября, в 6-м туре Кубка России сыграют ЦСКА и «Ахмат». Игра состоится в Москве, начало – в 20:45 (мск).

    ЦСКА

    Команда Марко Николича набрала 11 очков и лидирует в группе C. ЦСКА добыл 3 победы в основное время, 1 – по пенальти и 1 раз проиграл, разница мячей – 7:2.

    Последние результаты ЦСКА:

    • 19.10.24 «Динамо» Мх – ЦСКА – 0:1 РПЛ;
    • 06.10.24 «Динамо» М – ЦСКА – 1:2 РПЛ;
    • 01.10.24 «Пари НН» – ЦСКА – 0:2 Кубок России.

    «Ахмат»

    «Ахмат» набрал 9 очков и занимает 2-е место. Подопечные Сергея Ташуева добыли 3 победы и потерпели 2 поражения, разница мячей – 9:5.

    Предыдущие результаты «Ахмата»:

    Очные встречи

    • 28.09.24 ЦСКА – «Ахмат» – 3:0 РПЛ;
    • 27.08.24 «Ахмат» – ЦСКА – 0:2 Кубок России;
    • 20.04.24 ЦСКА – «Ахмат» – 1:2 РПЛ;
    • 30.07.23 «Ахмат» – ЦСКА – 2:3 РПЛ;
    • 29.04.23 «Ахмат» – ЦСКА – 1:3 РПЛ.

    Прогноз на матч ЦСКА – «Ахмат»

    Команды еще не гарантировали себе место в плей-офф Пути РПЛ – любая из них может оказаться в Пути регионов. Москвичам хватит ничьей, чтобы гарантировать себе 1-е место, грозненцам желательно побеждать, чтобы не смотреть на параллельный матч. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.95.

    Новости по теме
    Кругового отправили на «Ладе» раздавать билеты на матч ЦСКА 7
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:34
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 