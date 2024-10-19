20 октября 2024 года на стадионе имени Гани Муратбаева пройдет матч 23-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором сойдутся «Кайсар» и «Шахтер Караганда». Оба коллектива находятся в сложной ситуации, и эта встреча имеет большое значение для улучшения их турнирного положения.

«Кайсар»

«Кайсар» в последних турах демонстрирует не самые лучшие результаты, проиграв три последних матча подряд. Команда занимает 8-е место в чемпионате с 25 очками и борется за стабилизацию своего положения. Лучший бомбардир – Руслан Юденков, имеющий 4 гола в 20 матчах. Несмотря на неудачи, «Кайсар» регулярно забивает, однако проблемы в обороне остаются актуальными – команда пропустила в четырех последних матчах подряд. В домашних матчах «Кайсар» выглядит несколько увереннее, что дает надежду на положительный результат.

Последние матчи «Кайсара»:

«Шахтер»

«Шахтер Караганда» также находится в сложном положении, занимая 13-е место в турнирной таблице с 9 очками после 21 тура. Команда проигрывает в четырех последних матчах подряд и показывает слабую игру в защите – пропущено 8 голов в последних 5 играх. Основная атакующая сила команды – Имеда Ашортия, забивший 3 мяча в текущем сезоне. Несмотря на слабую форму, «Шахтер» пытается удержаться на плаву и будет стремиться к набранным очкам в этой игре.

Последние матчи «Шахтера»:

Личные встречи

В последних личных встречах «Кайсар» выглядит более уверенно, не проигрывая «Шахтеру Караганде» в 6 из 8 матчей. Последняя встреча завершилась ничьей (0:0), что указывает на тенденцию к осторожной игре с минимальным количеством голов.

Последние личные встречи:

«Шахтер Караганда» 0:0 «Кайсар» (5 мая 2024 года)

«Шахтер Караганда» 2:2 «Кайсар» (17 сентября 2023 года)

«Кайсар» 2:1 «Шахтер Караганда» (8 апреля 2023 года)

Статистика

«Кайсар»

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

1 победа и 4 поражения в последних 5 матчах

«Шахтер»

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 ничья и 4 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Кайсар» – «Шахтер»

С учетом текущих показателей обеих команд и их формы, «Кайсар» выглядит более уверенным претендентом на победу в этой встрече. Команда имеет преимущество в личных встречах и дома играет стабильнее. Однако обе команды испытывают трудности с результативностью, поэтому матч, вероятно, будет проходить в низком темпе с минимальным количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Кайсара» – коэффициент 2.30

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Кайсара» за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

Учитывая форму команд и их игровые показатели, наиболее вероятным исходом является минимальная победа хозяев.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Кайсара» за коэффициент 6.50.