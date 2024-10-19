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    • Прогноз на точный счет матча «Кайсар» – «Шахтер», Премьер-лига Казахстана, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Кайсар» – «Шахтер», Премьер-лига Казахстана, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе имени Гани Муратбаева пройдет матч 23-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором сойдутся «Кайсар» и «Шахтер Караганда». Оба коллектива находятся в сложной ситуации, и эта встреча имеет большое значение для улучшения их турнирного положения.

    «Кайсар»

    «Кайсар» в последних турах демонстрирует не самые лучшие результаты, проиграв три последних матча подряд. Команда занимает 8-е место в чемпионате с 25 очками и борется за стабилизацию своего положения. Лучший бомбардир – Руслан Юденков, имеющий 4 гола в 20 матчах. Несмотря на неудачи, «Кайсар» регулярно забивает, однако проблемы в обороне остаются актуальными – команда пропустила в четырех последних матчах подряд. В домашних матчах «Кайсар» выглядит несколько увереннее, что дает надежду на положительный результат.

    Последние матчи «Кайсара»:

    «Шахтер»

    «Шахтер Караганда» также находится в сложном положении, занимая 13-е место в турнирной таблице с 9 очками после 21 тура. Команда проигрывает в четырех последних матчах подряд и показывает слабую игру в защите – пропущено 8 голов в последних 5 играх. Основная атакующая сила команды – Имеда Ашортия, забивший 3 мяча в текущем сезоне. Несмотря на слабую форму, «Шахтер» пытается удержаться на плаву и будет стремиться к набранным очкам в этой игре.

    Последние матчи «Шахтера»:

    Личные встречи

    В последних личных встречах «Кайсар» выглядит более уверенно, не проигрывая «Шахтеру Караганде» в 6 из 8 матчей. Последняя встреча завершилась ничьей (0:0), что указывает на тенденцию к осторожной игре с минимальным количеством голов.

    Последние личные встречи:

    • «Шахтер Караганда» 0:0 «Кайсар» (5 мая 2024 года)
    • «Шахтер Караганда» 2:2 «Кайсар» (17 сентября 2023 года)
    • «Кайсар» 2:1 «Шахтер Караганда» (8 апреля 2023 года)

    Статистика

    «Кайсар»

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 1 победа и 4 поражения в последних 5 матчах

    «Шахтер»

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 1 ничья и 4 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Кайсар» – «Шахтер»

    С учетом текущих показателей обеих команд и их формы, «Кайсар» выглядит более уверенным претендентом на победу в этой встрече. Команда имеет преимущество в личных встречах и дома играет стабильнее. Однако обе команды испытывают трудности с результативностью, поэтому матч, вероятно, будет проходить в низком темпе с минимальным количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Кайсара» – коэффициент 2.30
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Кайсара» за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая форму команд и их игровые показатели, наиболее вероятным исходом является минимальная победа хозяев.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Кайсара» за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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