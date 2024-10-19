20 октября 2024 года на стадионе имени Гани Муратбаева пройдет матч 23-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором сойдутся «Кайсар» и «Шахтер Караганда». Оба коллектива находятся в сложной ситуации, и эта встреча имеет большое значение для улучшения их турнирного положения.
«Кайсар»
«Кайсар» в последних турах демонстрирует не самые лучшие результаты, проиграв три последних матча подряд. Команда занимает 8-е место в чемпионате с 25 очками и борется за стабилизацию своего положения. Лучший бомбардир – Руслан Юденков, имеющий 4 гола в 20 матчах. Несмотря на неудачи, «Кайсар» регулярно забивает, однако проблемы в обороне остаются актуальными – команда пропустила в четырех последних матчах подряд. В домашних матчах «Кайсар» выглядит несколько увереннее, что дает надежду на положительный результат.
Последние матчи «Кайсара»:
- «Кайрат» 1:0 «Кайсар»
- «Кайсар» 0:1 «Астана»
- «Женис» 1:0 «Кайсар»
- «Кайсар» 2:1 «Ордабасы»
- «Кайсар» 0:0 «Жетысу»
«Шахтер»
«Шахтер Караганда» также находится в сложном положении, занимая 13-е место в турнирной таблице с 9 очками после 21 тура. Команда проигрывает в четырех последних матчах подряд и показывает слабую игру в защите – пропущено 8 голов в последних 5 играх. Основная атакующая сила команды – Имеда Ашортия, забивший 3 мяча в текущем сезоне. Несмотря на слабую форму, «Шахтер» пытается удержаться на плаву и будет стремиться к набранным очкам в этой игре.
Последние матчи «Шахтера»:
- «Астана» 3:0 «Шахтер Караганда»
- «Тобол» 1:0 «Шахтер Караганда»
- «Шахтер Караганда» 1:2 «Елимай»
- «Туран» 2:1 «Шахтер Караганда»
- «Шахтер Караганда» 0:0 «Женис»
Личные встречи
В последних личных встречах «Кайсар» выглядит более уверенно, не проигрывая «Шахтеру Караганде» в 6 из 8 матчей. Последняя встреча завершилась ничьей (0:0), что указывает на тенденцию к осторожной игре с минимальным количеством голов.
Последние личные встречи:
- «Шахтер Караганда» 0:0 «Кайсар» (5 мая 2024 года)
- «Шахтер Караганда» 2:2 «Кайсар» (17 сентября 2023 года)
- «Кайсар» 2:1 «Шахтер Караганда» (8 апреля 2023 года)
Статистика
«Кайсар»
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 1 победа и 4 поражения в последних 5 матчах
«Шахтер»
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 1 ничья и 4 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Кайсар» – «Шахтер»
С учетом текущих показателей обеих команд и их формы, «Кайсар» выглядит более уверенным претендентом на победу в этой встрече. Команда имеет преимущество в личных встречах и дома играет стабильнее. Однако обе команды испытывают трудности с результативностью, поэтому матч, вероятно, будет проходить в низком темпе с минимальным количеством голов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Кайсара» – коэффициент 2.30
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Кайсара» за коэффициент 2.30.
Прогноз на точный счет
Учитывая форму команд и их игровые показатели, наиболее вероятным исходом является минимальная победа хозяев.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Кайсара» за коэффициент 6.50.