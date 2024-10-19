20 октября 2024 года на стадионе «Jastar» в Петропавловске состоится матч 23 тура Премьер-лиги Казахстана между «Кызыл-Жаром» и «Атырау». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, и для каждой из них важна каждая победа на данном этапе.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» показывает не лучшую форму в текущем сезоне, проиграв в последних пяти матчах чемпионата. Команда пропускает достаточно много, особенно в последних встречах – в восьми играх подряд. Атака также страдает, что подтверждается всего двумя голами в последних пяти матчах. Однако на домашнем поле они имеют шанс переломить ситуацию, особенно учитывая опыт некоторых ключевых игроков, таких как Евгений Березкин.

Последние матчи «Кызыл-Жара»:

«Атырау»

«Атырау» в последние матчи демонстрирует более стабильные результаты. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей и показывает хорошую эффективность в атаке – семь голов в последних пяти играх. Однако слабая защита остается проблемой, особенно на выезде, где они часто пропускают. В составе стоит отметить Николая Сигневича, который продолжает оставаться одним из лучших бомбардиров команды.

Последние матчи «Атырау»:

Личные встречи

В последних встречах «Кызыл-Жар» и «Атырау» наблюдается относительно равная борьба. «Кызыл-Жар» не проигрывает в пяти из семи последних матчей против «Атырау». Однако в апреле 2024 года «Атырау» одержал победу 2:0, что может добавить уверенности гостям в предстоящем матче.

Последние личные встречи:

Статистика

«Кызыл-Жар»

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

5 поражений в последних 5 матчах

«Атырау»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Атырау»

Учитывая текущую форму команд и их статистику, «Атырау» выглядит фаворитом этого матча, несмотря на свою нестабильную оборону. Стабильность в атаке и результаты последних встреч играют им на руку. «Кызыл-Жар», с другой стороны, испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне, что делает их положение менее уверенным. Поэтому вероятно, что «Атырау» сможет добиться положительного результата, возможно, с минимальным перевесом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атырау» – коэффициент 2.20

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Атырау» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Исходя из игровой формы и текущих показателей, наиболее вероятным исходом матча представляется минимальная победа «Атырау».

Рекомендация: 0:1 в пользу «Атырау» за коэффициент 6.50.