20 октября 2024 года на стадионе «Jastar» в Петропавловске состоится матч 23 тура Премьер-лиги Казахстана между «Кызыл-Жаром» и «Атырау». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, и для каждой из них важна каждая победа на данном этапе.
«Кызыл-Жар»
«Кызыл-Жар» показывает не лучшую форму в текущем сезоне, проиграв в последних пяти матчах чемпионата. Команда пропускает достаточно много, особенно в последних встречах – в восьми играх подряд. Атака также страдает, что подтверждается всего двумя голами в последних пяти матчах. Однако на домашнем поле они имеют шанс переломить ситуацию, особенно учитывая опыт некоторых ключевых игроков, таких как Евгений Березкин.
Последние матчи «Кызыл-Жара»:
- «Кызыл-Жар» 0:1 «Ордабасы»
- «Туран» 1:0 «Кызыл-Жар»
- «Астана» 2:1 «Кызыл-Жар»
- «Елимай» 2:1 «Кызыл-Жар»
- «Кызыл-Жар» 0:1 «Кайрат»
«Атырау»
«Атырау» в последние матчи демонстрирует более стабильные результаты. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей и показывает хорошую эффективность в атаке – семь голов в последних пяти играх. Однако слабая защита остается проблемой, особенно на выезде, где они часто пропускают. В составе стоит отметить Николая Сигневича, который продолжает оставаться одним из лучших бомбардиров команды.
Последние матчи «Атырау»:
- «Атырау» 3:0 «Туран»
- «Атырау» 1:2 «Актобе»
- «Атырау» 2:1 «Женис»
- «Ордабасы» 1:0 «Атырау»
- «Тобол» 1:1 «Атырау»
Личные встречи
В последних встречах «Кызыл-Жар» и «Атырау» наблюдается относительно равная борьба. «Кызыл-Жар» не проигрывает в пяти из семи последних матчей против «Атырау». Однако в апреле 2024 года «Атырау» одержал победу 2:0, что может добавить уверенности гостям в предстоящем матче.
Последние личные встречи:
- «Атырау» 2:0 «Кызыл-Жар»
- «Атырау» 0:0 «Кызыл-Жар»
- «Кызыл-Жар» 1:0 «Атырау»
Статистика
«Кызыл-Жар»
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 5 поражений в последних 5 матчах
«Атырау»
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Атырау»
Учитывая текущую форму команд и их статистику, «Атырау» выглядит фаворитом этого матча, несмотря на свою нестабильную оборону. Стабильность в атаке и результаты последних встреч играют им на руку. «Кызыл-Жар», с другой стороны, испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне, что делает их положение менее уверенным. Поэтому вероятно, что «Атырау» сможет добиться положительного результата, возможно, с минимальным перевесом.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Атырау» – коэффициент 2.20
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Атырау» за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
Исходя из игровой формы и текущих показателей, наиболее вероятным исходом матча представляется минимальная победа «Атырау».
Рекомендация: 0:1 в пользу «Атырау» за коэффициент 6.50.