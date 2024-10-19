Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Кызыл-Жар» – «Атырау», Премьер-лига Казахстана, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Кызыл-Жар» – «Атырау», Премьер-лига Казахстана, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Jastar» в Петропавловске состоится матч 23 тура Премьер-лиги Казахстана между «Кызыл-Жаром» и «Атырау». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, и для каждой из них важна каждая победа на данном этапе.

    «Кызыл-Жар»

    «Кызыл-Жар» показывает не лучшую форму в текущем сезоне, проиграв в последних пяти матчах чемпионата. Команда пропускает достаточно много, особенно в последних встречах – в восьми играх подряд. Атака также страдает, что подтверждается всего двумя голами в последних пяти матчах. Однако на домашнем поле они имеют шанс переломить ситуацию, особенно учитывая опыт некоторых ключевых игроков, таких как Евгений Березкин.

    Последние матчи «Кызыл-Жара»:

    «Атырау»

    «Атырау» в последние матчи демонстрирует более стабильные результаты. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей и показывает хорошую эффективность в атаке – семь голов в последних пяти играх. Однако слабая защита остается проблемой, особенно на выезде, где они часто пропускают. В составе стоит отметить Николая Сигневича, который продолжает оставаться одним из лучших бомбардиров команды.

    Последние матчи «Атырау»:

    Личные встречи

    В последних встречах «Кызыл-Жар» и «Атырау» наблюдается относительно равная борьба. «Кызыл-Жар» не проигрывает в пяти из семи последних матчей против «Атырау». Однако в апреле 2024 года «Атырау» одержал победу 2:0, что может добавить уверенности гостям в предстоящем матче.

    Последние личные встречи:

    • «Атырау» 2:0 «Кызыл-Жар»
    • «Атырау» 0:0 «Кызыл-Жар»
    • «Кызыл-Жар» 1:0 «Атырау»

    Статистика

    «Кызыл-Жар»

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 5 поражений в последних 5 матчах

    «Атырау»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Атырау»

    Учитывая текущую форму команд и их статистику, «Атырау» выглядит фаворитом этого матча, несмотря на свою нестабильную оборону. Стабильность в атаке и результаты последних встреч играют им на руку. «Кызыл-Жар», с другой стороны, испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне, что делает их положение менее уверенным. Поэтому вероятно, что «Атырау» сможет добиться положительного результата, возможно, с минимальным перевесом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Атырау» – коэффициент 2.20
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Атырау» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Исходя из игровой формы и текущих показателей, наиболее вероятным исходом матча представляется минимальная победа «Атырау».

    Рекомендация: 0:1 в пользу «Атырау» за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:01
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 