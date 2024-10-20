20.10.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Кызыл-Жар
Кызыл-Жар
2-2-2-3-1
32
Петров
8
Жаксыбаев
23
Нижич
29
Йованчич
5
Сабино
27
Березкин
10
Бушман
10
Имнадзе
9
Абзалов
14
Саулет
15
Себай
4-1-3-1-1
1
Хаткевич
19
Наджарян
6
Барбоза
18
Степанов
26
Керимжанов
55
Нойок
21
Жагоров
11
Каямба
34
Новак
7
Стасевич
14
Сигневич
23
Нижич
8
Хасейн
8
Хасейн
23
Нижич
5
Сабино
8
Оспанов
8
Оспанов
5
Сабино
9
Абзалов
91
Бригидо
91
Бригидо
9
Абзалов
11
Каямба
8
Такулов
8
Такулов
11
Каямба
18
Степанов
9
Адиль
9
Адиль
18
Степанов
55
Нойок
11
Оралбай
11
Оралбай
55
Нойок
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Атырау
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
11
Андрия Дрльо
ПВ
Главный тренер
Али Алиев
35
Владислав Саенко
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
77
Карим Смыков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
11
Андрия Дрльо
ПВ
Остались в запасе
35
Владислав Саенко
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
77
Карим Смыков
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Кызыл-Жар - Атырау
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Атырау», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Атырау»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»