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  • «Кызыл-Жар» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Кызыл-Жар» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 10:50
Кызыл-Жар
20.10.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Атырау
16' Р. Сабино 66' Р. Бригидо 79' Е. Березкин
30' А. Нойок 88' А. Нойок
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
34
Якоб Новак
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Кызыл-Жар
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
11
Андрия Дрльо
ПВ
Атырау
35
Владислав Саенко
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
77
Карим Смыков
ЦФ
2-2-2-3-1
32
Петров
8
Жаксыбаев
23
Нижич
29
Йованчич
5
Сабино
27
Березкин
10
Бушман
10
Имнадзе
9
Абзалов
14
Саулет
15
Себай
4-1-3-1-1
1
Хаткевич
19
Наджарян
6
Барбоза
18
Степанов
26
Керимжанов
55
Нойок
21
Жагоров
11
Каямба
34
Новак
7
Стасевич
14
Сигневич
23
Нижич
8
Хасейн
8
Хасейн
23
Нижич
5
Сабино
8
Оспанов
8
Оспанов
5
Сабино
9
Абзалов
91
Бригидо
91
Бригидо
9
Абзалов
11
Каямба
8
Такулов
8
Такулов
11
Каямба
18
Степанов
9
Адиль
9
Адиль
18
Степанов
55
Нойок
11
Оралбай
11
Оралбай
55
Нойок
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Атырау
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
11
Андрия Дрльо
ПВ
Главный тренер
Али Алиев
35
Владислав Саенко
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
77
Карим Смыков
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
12
Александр Довгаль
ВР
1
Джурахон Бабаханов
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
18
Жанторе Молдабаев
ЛВ
11
Андрия Дрльо
ПВ
Остались в запасе
35
Владислав Саенко
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
77
Карим Смыков
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Кызыл-Жар - Атырау
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Атырау», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Атырау»

«Кызыл-Жар» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Атырау Кызыл-Жар
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