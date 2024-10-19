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    • Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «Марсель», Лига 1, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «Марсель», Лига 1, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Моссон» состоится матч восьмого тура Лиги 1 между «Монпелье» и «Марселем». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и каждый матч важен для их будущих амбиций.

    «Монпелье»

    «Монпелье» занимает 17-е место с 4 очками после 7 туров. Команда показывает нестабильную игру, особенно в защите, пропуская в 13 последних матчах. В последнем туре «Монпелье» потерпел поражение от «Реймса» (2:4), и за последние пять игр команда забила 7 голов, но пропустила целых 14. Лидером атаки является Акор Адамс, у которого на счету 5 голов в 8 матчах. Несмотря на слабую оборону, «Монпелье» стабильно забивает, что дает надежду на голы и в предстоящем матче.

    Последние матчи «Монпелье»:

    «Марсель»

    «Марсель» занимает 3-е место с 14 очками и продолжает борьбу за лидерство. В последнем туре команда сыграла вничью с «Анжером» (1:1). За последние пять игр «Марсель» забил 9 голов и пропустил 5. Лидером атаки является Мэйсон Гринвуд с 5 голами в 7 матчах. Команда демонстрирует стабильные результаты, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей, что делает их фаворитом в предстоящем поединке.

    Последние матчи «Марселя»:

    Личные встречи

    «Марсель» не проигрывает «Монпелье» в 11 последних матчах. Это демонстрирует явное преимущество команды над соперником. В последних встречах «Марсель» стабильно забивает, и это является одним из факторов, который может повлиять на исход матча.

    Последние встречи:

    • «Марсель» 4:1 «Монпелье»
    • «Монпелье» 1:1 «Марсель»
    • «Марсель» 1:1 «Монпелье»

    Статистика

    «Монпелье»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 14 голов

    «Марсель»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    Прогноз на матч «Монпелье» – «Марсель»

    Учитывая текущую форму и статистику команд, можно ожидать активную игру с обеих сторон. «Монпелье» показывает слабую оборону, что дает «Марселю» возможность воспользоваться своими шансами и забить несколько голов. В то же время «Монпелье» стабильно забивает, поэтому гол от них тоже вероятен.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Марселя» – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Марселя» за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Марселя» со счетом 3:1.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Марселя» за коэффициент 10.00.

    Источник: «Бомбардир»

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