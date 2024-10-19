20 октября 2024 года на стадионе «Моссон» состоится матч восьмого тура Лиги 1 между «Монпелье» и «Марселем». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы, и каждый матч важен для их будущих амбиций.
«Монпелье»
«Монпелье» занимает 17-е место с 4 очками после 7 туров. Команда показывает нестабильную игру, особенно в защите, пропуская в 13 последних матчах. В последнем туре «Монпелье» потерпел поражение от «Реймса» (2:4), и за последние пять игр команда забила 7 голов, но пропустила целых 14. Лидером атаки является Акор Адамс, у которого на счету 5 голов в 8 матчах. Несмотря на слабую оборону, «Монпелье» стабильно забивает, что дает надежду на голы и в предстоящем матче.
Последние матчи «Монпелье»:
- «Реймс» 4:2 «Монпелье»
- «Монако» 2:1 «Монпелье»
- «Монпелье» 3:2 «Осер»
- «Ренн» 3:0 «Монпелье»
- «Монпелье» 1:3 «Нант»
«Марсель»
«Марсель» занимает 3-е место с 14 очками и продолжает борьбу за лидерство. В последнем туре команда сыграла вничью с «Анжером» (1:1). За последние пять игр «Марсель» забил 9 голов и пропустил 5. Лидером атаки является Мэйсон Гринвуд с 5 голами в 7 матчах. Команда демонстрирует стабильные результаты, не проигрывая в 10 из 12 последних матчей, что делает их фаворитом в предстоящем поединке.
Последние матчи «Марселя»:
- «Марсель» 1:1 «Анжер»
- «Страсбур» 1:0 «Марсель»
- «Лион» 2:3 «Марсель»
- «Марсель» 2:0 «Ницца»
- «Тулуза» 1:3 «Марсель»
Личные встречи
«Марсель» не проигрывает «Монпелье» в 11 последних матчах. Это демонстрирует явное преимущество команды над соперником. В последних встречах «Марсель» стабильно забивает, и это является одним из факторов, который может повлиять на исход матча.
Последние встречи:
- «Марсель» 4:1 «Монпелье»
- «Монпелье» 1:1 «Марсель»
- «Марсель» 1:1 «Монпелье»
Статистика
«Монпелье»:
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 14 голов
«Марсель»:
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
Прогноз на матч «Монпелье» – «Марсель»
Учитывая текущую форму и статистику команд, можно ожидать активную игру с обеих сторон. «Монпелье» показывает слабую оборону, что дает «Марселю» возможность воспользоваться своими шансами и забить несколько голов. В то же время «Монпелье» стабильно забивает, поэтому гол от них тоже вероятен.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Марселя» – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Марселя» за коэффициент 2.00.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Марселя» со счетом 3:1.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Марселя» за коэффициент 10.00.