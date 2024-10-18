19 октября 2024 года на стадионе «Орталык Алматы» состоится матч 23-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Кайратом» и «Тураном». Обе команды стремятся укрепить свои позиции в турнирной таблице, особенно «Кайрат», который борется за место в верхней части таблицы.
«Кайрат»
«Кайрат» занимает 4-е место в чемпионате и стремится улучшить свою позицию в предстоящем матче. Команда демонстрирует стабильную игру на своем поле, не проигрывая в 6 из последних 8 матчей дома. Несмотря на это, оборона остается проблемной – команда пропустила 9 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир – ЖоаоЖоао Пауло, забивший 7 голов в 22 матчах, продолжает оставаться ключевым игроком атаки.
Последние матчи «Кайрата»:
- «Актобе» 2:1 «Кайрат»
- «Кайрат» 1:0 «Кайсар»
- «Кайрат» 3:4 «Зенит» (товарищеский матч)
- «Кайрат» 0:1 «Астана»
- «Кайрат» 2:2 «Тобол»
«Туран»
«Туран» находится на 11-м месте и продолжает бороться за сохранение места в Премьер-лиге. Команда не выигрывает в 6 последних матчах на выезде, что указывает на их слабость в гостевых встречах. Несмотря на это, «Туран» показал неплохую форму в последних играх, выиграв две из пяти встреч. Однако проблема в атаке остается – всего 3 забитых гола в последних 5 матчах.
Последние матчи «Турана»:
- «Атырау» 3:0 «Туран»
- «Ордабасы» 2:0 «Туран»
- «Туран» 1:0 «Кызыл-Жар»
- «Туран» 2:1 «Шахтер Караганда»
- «Жетысу» 0:0 «Туран»
Личные встречи
В последних личных встречах «Кайрат» уверенно играет против «Турана». В апреле 2024 года команды встречались в Кубке Казахстана, и «Кайрат» победил со счетом 3:0. «Кайрат» имеет преимущество в домашних встречах против этого соперника, что добавляет уверенности в предстоящем матче.
Последние встречи:
- «Кайрат» 3:0 «Туран» (Кубок)
- «Туран» 0:0 «Кайрат»
- «Туран» 1:3 «Кайрат»
- «Кайрат» 0:1 «Туран»
Статистика
«Кайрат»
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
«Туран»
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
Прогноз на матч «Кайрат» – «Туран»
Учитывая форму и статистику обеих команд, «Кайрат» выглядит фаворитом на своем поле. Их результативность и успешные домашние выступления в предыдущих матчах позволяют рассчитывать на положительный исход. «Туран», в свою очередь, испытывает трудности в гостях, что может сыграть решающую роль.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Кайрата» – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Кайрата» за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
С учетом текущих форм и статистики, наиболее вероятным исходом будет победа «Кайрата» с минимальным перевесом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Кайрата» за коэффициент 7.50.