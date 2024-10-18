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    • Прогноз на точный счет матча «Кайрат» – «Туран», Казахстан. Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Кайрат» – «Туран», Казахстан. Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Орталык Алматы» состоится матч 23-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Кайратом» и «Тураном». Обе команды стремятся укрепить свои позиции в турнирной таблице, особенно «Кайрат», который борется за место в верхней части таблицы.

    «Кайрат»

    «Кайрат» занимает 4-е место в чемпионате и стремится улучшить свою позицию в предстоящем матче. Команда демонстрирует стабильную игру на своем поле, не проигрывая в 6 из последних 8 матчей дома. Несмотря на это, оборона остается проблемной – команда пропустила 9 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир – ЖоаоЖоао Пауло, забивший 7 голов в 22 матчах, продолжает оставаться ключевым игроком атаки.

    Последние матчи «Кайрата»:

    «Туран»

    «Туран» находится на 11-м месте и продолжает бороться за сохранение места в Премьер-лиге. Команда не выигрывает в 6 последних матчах на выезде, что указывает на их слабость в гостевых встречах. Несмотря на это, «Туран» показал неплохую форму в последних играх, выиграв две из пяти встреч. Однако проблема в атаке остается – всего 3 забитых гола в последних 5 матчах.

    Последние матчи «Турана»:

    Личные встречи

    В последних личных встречах «Кайрат» уверенно играет против «Турана». В апреле 2024 года команды встречались в Кубке Казахстана, и «Кайрат» победил со счетом 3:0. «Кайрат» имеет преимущество в домашних встречах против этого соперника, что добавляет уверенности в предстоящем матче.

    Последние встречи:

    • «Кайрат» 3:0 «Туран» (Кубок)
    • «Туран» 0:0 «Кайрат»
    • «Туран» 1:3 «Кайрат»
    • «Кайрат» 0:1 «Туран»

    Статистика

    «Кайрат»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

    «Туран»

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Прогноз на матч «Кайрат» – «Туран»

    Учитывая форму и статистику обеих команд, «Кайрат» выглядит фаворитом на своем поле. Их результативность и успешные домашние выступления в предыдущих матчах позволяют рассчитывать на положительный исход. «Туран», в свою очередь, испытывает трудности в гостях, что может сыграть решающую роль.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Кайрата» – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Кайрата» за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущих форм и статистики, наиболее вероятным исходом будет победа «Кайрата» с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Кайрата» за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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