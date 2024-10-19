19.10.2024, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
3-1-3-3
1
Ульянов
6
Юлдошев
28
Сорокин
14
Мартынович
8
Байбек
55
Громыко
77
Зария
33
Станоев
22
Сейдахмет
11
Пауло
93
Сантана
4-1-1-2-2
16
Василючек
28
Хаджиев
2
Николич
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
10
11
Вака
24
Чучкич
19
23
Шайхов
22
Сейдахмет
4
Касабулат
4
Касабулат
22
Сейдахмет
77
Зария
23
Ульшин
23
Ульшин
77
Зария
93
Сантана
18
Швырев
18
Швырев
93
Сантана
8
Дмитриев
5
Сатанов
5
Сатанов
8
Дмитриев
23
Шайхов
13
Киреенко
13
Киреенко
23
Шайхов
11
Вака
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
11
Вака
Остались в запасе
Кайрат
Туран
44
Данил Устименко
ВР
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
7
Plarent Fejzaj
ЦП
44
Batyr Mukashev
ЦП
77
Алишер Сулей
ЛВ
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
49
Ильдар Мендыгалиев
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
78
Тимурбек Закиров
ВР
7
Plarent Fejzaj
ЦП
44
Batyr Mukashev
ЦП
77
Алишер Сулей
ЛВ
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Кайрат - Туран
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0
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Турана», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Туран»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»