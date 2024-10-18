19 октября 2024 года на стадионе «Шахтер» пройдет матч 23-го тура Премьер-лиги Казахстана между командами «Женис» и «Жетысу». Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы и борются за сохранение мест в Премьер-лиге, поэтому матч обещает быть напряженным.

«Женис»

«Женис» показывает стабильность в атаке, забивая в 4 последних матчах. Команда уверенно играет дома и набирает очки в таких встречах. Несмотря на позицию в нижней части таблицы, в последних 5 играх команда пропустила лишь 4 гола и забила 5. Лучший бомбардир «Жениса» – Бруно Алвес Силва, забивший 2 гола в 7 матчах. Оборона, хоть и не является сильной стороной команды, улучшила свои показатели, пропуская в среднем 0.8 гола за игру.

Последние матчи «Жениса»:

«Жетысу» занимает 9 место в турнире, но имеет проблемы с выездными матчами – команда не побеждает в 6 последних встречах на выезде. За последние 5 матчей «Жетысу» забила лишь 2 гола и пропустила 6, что свидетельствует о нестабильности в атаке и защите. Лучший бомбардир «Жетысу» – Серикжан Мужиков, забивший 4 гола в 18 матчах. На выезде команда часто пропускает и не может найти свою игру.

Последние матчи «Жетысу»:

Личные встречи

История личных встреч говорит о том, что «Женис» регулярно забивает в матчах против «Жетысу». В последней встрече команд в июне 2024 года они сыграли вничью 2:2. За последние годы обе команды демонстрировали равные результаты в очных матчах, что добавляет интриги к предстоящей игре.

Последние встречи:

«Жетысу» 2:2 «Женис»

«Жетысу» 3:1 «Женис»

«Женис» 3:1 «Жетысу»

«Жетысу» 2:1 «Женис»

Статистика

«Женис»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

«Жетысу»

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Прогноз на матч «Женис» – «Жетысу»

Учитывая текущую форму и показатели обеих команд, «Женис» имеет преимущество на своем поле и показывает лучшую результативность в последних играх. «Жетысу» же продолжает сталкиваться с трудностями в выездных матчах. Ожидается, что хозяева поля смогут взять верх в этом противостоянии, однако матч может быть результативным для обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Победа «Жениса» – коэффициент 2.30

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Обе команды забьют – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Жениса» за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих форм и статистики команд, наиболее вероятным исходом будет победа «Жениса» с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Жениса» за коэффициент 8.00.