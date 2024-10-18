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    • Прогноз на точный счет матча «Женис» – «Жетысу», Казахстан. Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Женис» – «Жетысу», Казахстан. Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Шахтер» пройдет матч 23-го тура Премьер-лиги Казахстана между командами «Женис» и «Жетысу». Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы и борются за сохранение мест в Премьер-лиге, поэтому матч обещает быть напряженным.

    «Женис»

    «Женис» показывает стабильность в атаке, забивая в 4 последних матчах. Команда уверенно играет дома и набирает очки в таких встречах. Несмотря на позицию в нижней части таблицы, в последних 5 играх команда пропустила лишь 4 гола и забила 5. Лучший бомбардир «Жениса» – Бруно Алвес Силва, забивший 2 гола в 7 матчах. Оборона, хоть и не является сильной стороной команды, улучшила свои показатели, пропуская в среднем 0.8 гола за игру.

    Последние матчи «Жениса»:

    «Жетысу»

    «Жетысу» занимает 9 место в турнире, но имеет проблемы с выездными матчами – команда не побеждает в 6 последних встречах на выезде. За последние 5 матчей «Жетысу» забила лишь 2 гола и пропустила 6, что свидетельствует о нестабильности в атаке и защите. Лучший бомбардир «Жетысу» – Серикжан Мужиков, забивший 4 гола в 18 матчах. На выезде команда часто пропускает и не может найти свою игру.

    Последние матчи «Жетысу»:

    Личные встречи

    История личных встреч говорит о том, что «Женис» регулярно забивает в матчах против «Жетысу». В последней встрече команд в июне 2024 года они сыграли вничью 2:2. За последние годы обе команды демонстрировали равные результаты в очных матчах, что добавляет интриги к предстоящей игре.

    Последние встречи:

    • «Жетысу» 2:2 «Женис»
    • «Жетысу» 3:1 «Женис»
    • «Женис» 3:1 «Жетысу»
    • «Жетысу» 2:1 «Женис»

    Статистика

    «Женис»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    «Жетысу»

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Прогноз на матч «Женис» – «Жетысу»

    Учитывая текущую форму и показатели обеих команд, «Женис» имеет преимущество на своем поле и показывает лучшую результативность в последних играх. «Жетысу» же продолжает сталкиваться с трудностями в выездных матчах. Ожидается, что хозяева поля смогут взять верх в этом противостоянии, однако матч может быть результативным для обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Жениса» – коэффициент 2.30
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Жениса» за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущих форм и статистики команд, наиболее вероятным исходом будет победа «Жениса» с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Жениса» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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