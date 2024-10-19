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  • «Женис» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Женис» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 10:50
Женис
19.10.2024, суббота, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Жетысу
55' З. Тевзадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
22
Мирослав Лобанцев
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
60
João Oliveira
ЦП
11
Bruno Silva
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
9
Темур Чогадзе
ПВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Жетысу
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
47
Данияр Усенов
ЦП
27
S. Taipi
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-3-2
22
Лобанцев
15
Новак
5
Тевзадзе
5
12
Совет
25
Ром
32
Будински
60
11
14
19
Сантос
4-1-3-2
45
Сиукаев
19
Кучинский
5
Орынбасар
3
Чарльстон
23
Балтабеков
67
Калмырза
7
Караман
7
Мужиков
8
Шрамченко
9
Жумабек
9
Чогадзе
19
Сантос
6
Айтбаев
6
Айтбаев
19
Сантос
32
Будински
19
Гречихо
19
Гречихо
32
Будински
14
18
Труфанов
18
Труфанов
14
19
Кучинский
2
Ткаченко
2
Ткаченко
19
Кучинский
8
Шрамченко
47
Усенов
47
Усенов
8
Шрамченко
9
Жумабек
88
Болов
88
Болов
9
Жумабек
Остались в запасе
Женис
Жетысу
1
Темирлан Анарбеков
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
27
S. Taipi
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
27
S. Taipi
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Женис - Жетысу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Жетысу», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Жетысу»

«Женис» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Женис
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