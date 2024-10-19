19.10.2024, суббота, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Женис
Женис
3-2-3-2
22
Лобанцев
15
Новак
5
Тевзадзе
5
12
Совет
25
Ром
32
Будински
60
11
14
19
Сантос
4-1-3-2
45
Сиукаев
19
Кучинский
5
Орынбасар
3
Чарльстон
23
Балтабеков
67
Калмырза
7
Караман
7
Мужиков
8
Шрамченко
9
Жумабек
9
Чогадзе
19
Сантос
6
Айтбаев
6
Айтбаев
19
Сантос
32
Будински
19
Гречихо
19
Гречихо
32
Будински
14
18
Труфанов
18
Труфанов
14
19
Кучинский
2
Ткаченко
2
Ткаченко
19
Кучинский
8
Шрамченко
47
Усенов
47
Усенов
8
Шрамченко
9
Жумабек
88
Болов
88
Болов
9
Жумабек
Остались в запасе
Женис
Жетысу
1
Темирлан Анарбеков
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
27
S. Taipi
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
27
S. Taipi
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Женис - Жетысу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Жетысу», 23-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Жетысу»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»