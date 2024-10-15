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    • Прогноз на точный счет матча «Астана» – «Шахтер» Караганда, Премьер-лига Казахстана, 16 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Астана» – «Шахтер» Караганда, Премьер-лига Казахстана, 16 октября 2024 года

    16 октября 2024 года на стадионе Sportivnyy Kompleks Kaznu состоится матч 22 тура Премьер-лиги Казахстана между «Астаной» и «Шахтером» Караганда. «Астана» находится в хорошей форме и борется за улучшение турнирной позиции, в то время как «Шахтер» Караганда пытается выйти из кризиса, находясь на 13 месте.

    «Астана»

    «Астана» занимает 5 место с 31 очком после 18 туров. Команда не проигрывает в 6 последних матчах, а Джеффри Чарльз, забивший 10 голов в 6 играх, является главной атакующей силой. В последних пяти матчах «Астана» забила 9 голов и пропустила всего 4, демонстрируя сильную оборону и результативную атаку.

    Последние матчи «Астаны»:

    • «Астана» 1:0 ТСЦ Бачка Топола (Лига Конференций)
    • «Женис» 1:1 «Астана» (Премьер-лига)
    • «Ордабасы» 2:4 «Астана» (Премьер-лига)
    • «Кайсар» 0:1 «Астана» (Премьер-лига)
    • «Астана» 2:1 «Кызыл-Жар» (Премьер-лига)

    «Шахтер» Караганда

    «Шахтер» Караганда занимает 13 место с 9 очками после 20 туров. Команда проиграла три последних матча в Премьер-лиге и имеет серьезные проблемы с атакой, забив только 2 гола в последних пяти играх. Защита также уязвима, пропустив 6 голов за тот же период. Несмотря на слабую форму, «Шахтер» традиционно забивает в матчах против «Астаны».

    Последние матчи «Шахтера» Караганда:

    • «Тобол» 1:0 «Шахтер» Караганда (Премьер-лига)
    • «Шахтер» Караганда 1:2 «Елимай» (Премьер-лига)
    • «Туран» 2:1 «Шахтер» Караганда (Премьер-лига)
    • «Шахтер» Караганда 0:0 «Женис» (Премьер-лига)
    • «Атырау» 1:0 «Шахтер» Караганда (Премьер-лига)

    Личные встречи

    «Астана» имеет значительное преимущество в последних очных встречах с «Шахтером» Караганда. Из последних 10 матчей «Астана» выиграла 8, однако в апреле 2024 года «Шахтер» Караганда одержал минимальную победу со счетом 1:0.

    Последние встречи:

    • «Шахтер» Караганда 1:0 «Астана» (2024)
    • «Шахтер» Караганда 1:1 «Астана» (2023)
    • «Астана» 2:1 «Шахтер» Караганда (2023)

    Статистика

    «Астана»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • Не проигрывает в 7 последних матчах

    «Шахтер» Караганда

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • Проигрывает в 3 последних матчах

    Прогноз на матч «Астана» – «Шахтер» Караганда

    «Астана» – явный фаворит в предстоящем матче, особенно на домашнем поле. «Шахтер» Караганда продолжает испытывать трудности как в атаке, так и в обороне. Скорее всего, хозяева одержат уверенную победу, хотя «Шахтер» может забить один гол, учитывая их историю личных встреч.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Астаны» с форой (-1) – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Астаны» с форой (-1) за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Астаны» со счетом 3:1, учитывая их текущую форму и способность «Шахтера» Караганда забивать в очных встречах.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Астаны» за коэффициент 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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