16 октября 2024 года на стадионе Sportivnyy Kompleks Kaznu состоится матч 22 тура Премьер-лиги Казахстана между «Астаной» и «Шахтером» Караганда. «Астана» находится в хорошей форме и борется за улучшение турнирной позиции, в то время как «Шахтер» Караганда пытается выйти из кризиса, находясь на 13 месте.

«Астана»

«Астана» занимает 5 место с 31 очком после 18 туров. Команда не проигрывает в 6 последних матчах, а Джеффри Чарльз, забивший 10 голов в 6 играх, является главной атакующей силой. В последних пяти матчах «Астана» забила 9 голов и пропустила всего 4, демонстрируя сильную оборону и результативную атаку.

Последние матчи «Астаны»:

«Шахтер» Караганда

«Шахтер» Караганда занимает 13 место с 9 очками после 20 туров. Команда проиграла три последних матча в Премьер-лиге и имеет серьезные проблемы с атакой, забив только 2 гола в последних пяти играх. Защита также уязвима, пропустив 6 голов за тот же период. Несмотря на слабую форму, «Шахтер» традиционно забивает в матчах против «Астаны».

Последние матчи «Шахтера» Караганда:

Личные встречи

«Астана» имеет значительное преимущество в последних очных встречах с «Шахтером» Караганда. Из последних 10 матчей «Астана» выиграла 8, однако в апреле 2024 года «Шахтер» Караганда одержал минимальную победу со счетом 1:0.

Последние встречи:

«Шахтер» Караганда 1:0 «Астана» (2024)

«Шахтер» Караганда 1:1 «Астана» (2023)

«Астана» 2:1 «Шахтер» Караганда (2023)

Статистика

«Астана»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

Не проигрывает в 7 последних матчах

«Шахтер» Караганда

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Проигрывает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Астана» – «Шахтер» Караганда

«Астана» – явный фаворит в предстоящем матче, особенно на домашнем поле. «Шахтер» Караганда продолжает испытывать трудности как в атаке, так и в обороне. Скорее всего, хозяева одержат уверенную победу, хотя «Шахтер» может забить один гол, учитывая их историю личных встреч.

Рекомендации для ставок:

Победа «Астаны» с форой (-1) – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Астаны» с форой (-1) за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа «Астаны» со счетом 3:1, учитывая их текущую форму и способность «Шахтера» Караганда забивать в очных встречах.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Астаны» за коэффициент 9.00.