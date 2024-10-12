Мостовой: «Мои дети не знают, что такое Россия»

Александр Мостовой рассказал о своих детях.

У бывшего футболиста дочь Эмма и сын Александр.

Они родились, когда Мостовой был в браке с француженкой Стефани.

Россиянин играл в Европе с 1991 по 2005 год.

– Ты давно был в Испании?

– Да, очень давно.

– Последние годы не летал?

– Нет, я очень давно не был.

– Просто было интересно, поменялось ли за последние пару лет отношение к тебе, как к русскому.

– Я не был уже лет шесть. Может быть, и больше. По-моему, я там был еще до ЧМ-2018.

Но у меня там живут дети, я постоянно на связи, мы постоянно общаемся, я спрашиваю, как, чего… Отношение нормальное.

– Детям там нравится, да? В Россию не хотят?

– Да они и не знают, что такое Россия. Они никогда в жизни не были в России.

– Серьезно?!

– Ну, конечно. А как, откуда?

– Я думала, летали.

– Нет, никогда. Раньше не могли, а сейчас уже взрослые. И сын взрослый, и дочка взрослая. Они там живут. Они европейцы. Они по-русски только со мной могут говорить.

– А нормально говорят?

– Ну, нормально, да. Говорят нормально, просто ты сразу поймешь, что это не русские.

– С акцентом?

– Ну, конечно. Они говорят на других языках – на испанском, на французском, на английском. Поэтому так.