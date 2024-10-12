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    Мостовой: «Мои дети не знают, что такое Россия»

    Александр Мостовой рассказал о своих детях.

    • У бывшего футболиста дочь Эмма и сын Александр.
    • Они родились, когда Мостовой был в браке с француженкой Стефани.
    • Россиянин играл в Европе с 1991 по 2005 год.

    – Ты давно был в Испании?

    – Да, очень давно.

    – Последние годы не летал?

    – Нет, я очень давно не был.

    – Просто было интересно, поменялось ли за последние пару лет отношение к тебе, как к русскому.

    – Я не был уже лет шесть. Может быть, и больше. По-моему, я там был еще до ЧМ-2018.

    Но у меня там живут дети, я постоянно на связи, мы постоянно общаемся, я спрашиваю, как, чего… Отношение нормальное.

    – Детям там нравится, да? В Россию не хотят?

    – Да они и не знают, что такое Россия. Они никогда в жизни не были в России.

    – Серьезно?!

    – Ну, конечно. А как, откуда?

    – Я думала, летали.

    – Нет, никогда. Раньше не могли, а сейчас уже взрослые. И сын взрослый, и дочка взрослая. Они там живут. Они европейцы. Они по-русски только со мной могут говорить.

    – А нормально говорят?

    – Ну, нормально, да. Говорят нормально, просто ты сразу поймешь, что это не русские.

    – С акцентом?

    – Ну, конечно. Они говорят на других языках – на испанском, на французском, на английском. Поэтому так.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (8)
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    BRO_football
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    О как! Учись, Сафонов!
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    Интерес
    1728756708
    Нагулял,кобель...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1728757066
    Куёвый отец, если Россию не показал детям.
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