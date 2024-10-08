Мажич встретился с комментаторами «Матч ТВ»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич рассказал о встрече с комментаторами «Матч ТВ».

«Для нас очень важна встреча с комментаторами «Матч ТВ», мы обсудили разные темы. Обсудили работу судейского департамента, показали очень много статистики. Поговорили на разные темы: игра рукой, эпизоды в штрафной площади, нарушения правил, офсайды», – сказал серб.