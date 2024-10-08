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    Мажич встретился с комментаторами «Матч ТВ»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич рассказал о встрече с комментаторами «Матч ТВ».

    «Для нас очень важна встреча с комментаторами «Матч ТВ», мы обсудили разные темы. Обсудили работу судейского департамента, показали очень много статистики. Поговорили на разные темы: игра рукой, эпизоды в штрафной площади, нарушения правил, офсайды», – сказал серб.

    • «Матч ТВ» эксклюзивно в России транслирует РПЛ.
    • Мажич в России с 2023 года.
    • Милорад в качестве арбитра работал на двух чемпионатах мира.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Встреча "Судейство -Газпром" и "Медиа-Газпром" состоялось в тёплой дружественной обстановке.Первую трансляцию после перерыва смотреть будет невозможно,из-за воспоминаний о прошедшей встрече.
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