5 октября 2024 года на стадионе «Жоффруа-Гишар» состоится матч седьмого тура Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Осером». Обе команды будут стремиться поправить своe положение в турнирной таблице, так как демонстрируют нестабильные результаты с начала сезона.

«Сент-Этьен» начал сезон слабо и находится в нижней части турнирной таблицы. В последнем матче команда сыграла вничью с «Нантом» (2:2), но это стало лишь слабым утешением на фоне крупного поражения от «Ниццы» (0:8) ранее. Проблемы «Сент-Этьена» в обороне очевидны – 16 пропущенных голов за последние 5 матчей. Атака также не впечатляет: команда забила всего 3 гола за этот же период. Единственным светлым пятном является Ибраим Сиссоко, который забил 3 мяча в этом сезоне.

Последние матчи «Сент-Этьена»:

«Осер»

«Осер» начал сезон чуть лучше своего предстоящего соперника и занимает 12-е место. В последнем матче команда уверенно победила «Брест» (3:0), но до этого у «Осера» были проблемы с результативностью и обороной. В последних 5 матчах «Осер» забил 6 голов, но при этом пропустил 11. Основной атакующий игрок – Хамед Траоре, который уже отличился дважды за четыре игры. «Осер» часто проигрывает на выезде – 4 поражения подряд в гостях, что делает их уязвимыми на поле «Сент-Этьена».

Последние матчи «Осера»:

Личные встречи

«Сент-Этьен» и «Осер» часто встречались на уровне Лиги 2, где результаты были неоднозначными. В последних личных встречах небольшое преимущество было у «Осера». Тем не менее, на домашнем поле «Сент-Этьен» выступает уверенно против этого соперника, не проигрывая в 6 последних матчах. Важно отметить, что обе команды часто заканчивают свои встречи вничью, что может быть актуально и для предстоящего поединка.

Статистика

«Сент-Этьен»

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 3.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 16 голов

2 поражения и 2 ничьи в последних 5 матчах

«Осер»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Сент-Этьен» – «Осер»

С учетом слабой обороны обеих команд и нестабильности в атаке, можно ожидать, что матч получится результативным с обеих сторон. «Сент-Этьен» постарается использовать домашний фактор, чтобы оказать давление на соперника, но текущие проблемы в защите не позволят им удержать преимущество. «Осер» будет нацелен на быструю атаку и, вероятно, сумеет вскрыть слабые места обороны хозяев.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Ничья – коэффициент 3.30

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом выглядит ничья с результативным счетом, так как обе команды способны забить, но имеют значительные проблемы в обороне.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.