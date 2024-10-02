3 октября 2024 года на стадионе «Stadion Karasay» состоится матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Кызыл-Жаром» и «Ордабасы». Обе команды борются за свои цели: «Кызыл-Жар» стремится уйти с нижней части турнирной таблицы, а «Ордабасы» старается сохранить лидерские позиции и догнать лидеров.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» переживает непростые времена и проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги. Команда занимает 10-е место в таблице с 19 очками и сильно отстает от группы лидеров. Несмотря на слабую результативность (всего 4 гола в последних 5 матчах), «Кызыл-Жар» часто демонстрирует характер в поединках против более сильных соперников. Проблемы команды начинаются в обороне: они пропустили 7 голов в последних 5 встречах и не могут наладить стабильность в защите. Евгений Березкин, лучший бомбардир клуба, отметился лишь 4 голами в 18 матчах, что отражает общее состояние команды в атаке.

Последние матчи «Кызыл-Жара»:

«Ордабасы»

«Ордабасы» показывает отличный футбол в этом сезоне и занимает 2-е место с 36 очками. Команда стабильно забивает в каждом из последних 11 матчей и обладает лучшей разницей забитых и пропущенных мячей (+13). В последней игре они уверенно обыграли «Туран» (2:0), что укрепило их позиции в турнирной таблице. Жасур Яхшибоев – ключевой игрок команды и лучший бомбардир с 10 голами в 22 матчах. «Ордабасы» имеет высокую атакующую активность и стабильно реализует свои моменты. Однако они не отличаются надежностью в обороне, что видно по 7 пропущенным голам в последних 5 встречах.

Последние матчи «Ордабасы»:

Личные встречи

В очных противостояниях этих команд наблюдается преимущество «Ордабасы», однако «Кызыл-Жар» стабильно оказывает достойное сопротивление на домашнем поле. В последних 5 играх между ними:

Премьер-лига, 20.04.2024: «Ордабасы» 1:1 «Кызыл-Жар»

Премьер-лига, 22.07.2023: «Ордабасы» 2:1 «Кызыл-Жар»

Кубок, 07.06.2023: «Кызыл-Жар» 1:0 «Ордабасы»

Премьер-лига, 28.05.2023: «Кызыл-Жар» 0:1 «Ордабасы»

Кубок, 17.05.2023: «Ордабасы» 2:0 «Кызыл-Жар»

Статистика

«Кызыл-Жар»

Средняя результативность: 0.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

Проигрывает в 4 последних матчах

«Ордабасы»

Средняя результативность: 1.40 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

Забивает в каждом из последних 11 матчей

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Ордабасы»

Учитывая текущую форму команд, «Ордабасы» является фаворитом предстоящей встречи. Клуб обладает более сильной атакой и лучше организованной игрой в центре поля. «Кызыл-Жар» же, несмотря на домашний статус, испытывает большие трудности как в атаке, так и в обороне. Ожидается, что «Ордабасы» сможет использовать ошибки хозяев и реализовать свои моменты. Тем не менее, стоит ожидать упорного поединка с возможными контратаками со стороны «Кызыл-Жара».

Рекомендации для ставок:

Победа «Ордабасы» – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Ордабасы» за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа «Ордабасы» с минимальной разницей в счете.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ордабасы» за коэффициент 8.50.