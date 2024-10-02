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    • Прогноз на точный счет матча «Кызыл-Жар» – «Ордабасы», Премьер-лига Казахстана, 3 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Кызыл-Жар» – «Ордабасы», Премьер-лига Казахстана, 3 октября 2024 года

    3 октября 2024 года на стадионе «Stadion Karasay» состоится матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана между «Кызыл-Жаром» и «Ордабасы». Обе команды борются за свои цели: «Кызыл-Жар» стремится уйти с нижней части турнирной таблицы, а «Ордабасы» старается сохранить лидерские позиции и догнать лидеров.

    «Кызыл-Жар»

    «Кызыл-Жар» переживает непростые времена и проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги. Команда занимает 10-е место в таблице с 19 очками и сильно отстает от группы лидеров. Несмотря на слабую результативность (всего 4 гола в последних 5 матчах), «Кызыл-Жар» часто демонстрирует характер в поединках против более сильных соперников. Проблемы команды начинаются в обороне: они пропустили 7 голов в последних 5 встречах и не могут наладить стабильность в защите. Евгений Березкин, лучший бомбардир клуба, отметился лишь 4 голами в 18 матчах, что отражает общее состояние команды в атаке.

    Последние матчи «Кызыл-Жара»:

    «Ордабасы»

    «Ордабасы» показывает отличный футбол в этом сезоне и занимает 2-е место с 36 очками. Команда стабильно забивает в каждом из последних 11 матчей и обладает лучшей разницей забитых и пропущенных мячей (+13). В последней игре они уверенно обыграли «Туран» (2:0), что укрепило их позиции в турнирной таблице. Жасур Яхшибоев – ключевой игрок команды и лучший бомбардир с 10 голами в 22 матчах. «Ордабасы» имеет высокую атакующую активность и стабильно реализует свои моменты. Однако они не отличаются надежностью в обороне, что видно по 7 пропущенным голам в последних 5 встречах.

    Последние матчи «Ордабасы»:

    Личные встречи

    В очных противостояниях этих команд наблюдается преимущество «Ордабасы», однако «Кызыл-Жар» стабильно оказывает достойное сопротивление на домашнем поле. В последних 5 играх между ними:

    • Премьер-лига, 20.04.2024: «Ордабасы» 1:1 «Кызыл-Жар»
    • Премьер-лига, 22.07.2023: «Ордабасы» 2:1 «Кызыл-Жар»
    • Кубок, 07.06.2023: «Кызыл-Жар» 1:0 «Ордабасы»
    • Премьер-лига, 28.05.2023: «Кызыл-Жар» 0:1 «Ордабасы»
    • Кубок, 17.05.2023: «Ордабасы» 2:0 «Кызыл-Жар»

    Статистика

    «Кызыл-Жар»

    • Средняя результативность: 0.80 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • Проигрывает в 4 последних матчах

    «Ордабасы»

    • Средняя результативность: 1.40 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • Забивает в каждом из последних 11 матчей

    Прогноз на матч «Кызыл-Жар»«Ордабасы»

    Учитывая текущую форму команд, «Ордабасы» является фаворитом предстоящей встречи. Клуб обладает более сильной атакой и лучше организованной игрой в центре поля. «Кызыл-Жар» же, несмотря на домашний статус, испытывает большие трудности как в атаке, так и в обороне. Ожидается, что «Ордабасы» сможет использовать ошибки хозяев и реализовать свои моменты. Тем не менее, стоит ожидать упорного поединка с возможными контратаками со стороны «Кызыл-Жара».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ордабасы» – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Ордабасы» за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа «Ордабасы» с минимальной разницей в счете.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ордабасы» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 16:40
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