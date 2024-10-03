Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Ордабасы», 22-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Ордабасы»