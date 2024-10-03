03.10.2024, четверг, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Кызыл-Жар
Кызыл-Жар
2-2-2-3-1
32
Петров
8
Жаксыбаев
23
Нижич
29
Йованчич
5
Сабино
27
Березкин
10
Бушман
7
Мульдинов
9
Абзалов
14
Саулет
25
Щебетун
4-4-1-1
1
Игнатович
32
Пластун
23
Эрланов
25
Малый
3
Шехович
22
Астанов
96
Абикен
8
Макаренко
8
Тагыберген
9
Исламхан
90
Садовский
9
Абзалов
35
Сорокинс
35
Сорокинс
9
Абзалов
5
Сабино
8
Оспанов
8
Оспанов
5
Сабино
25
Щебетун
15
Себай
15
Себай
25
Щебетун
3
Шехович
5
Суюмбаев
5
Суюмбаев
3
Шехович
9
Исламхан
40
Квек
40
Квек
9
Исламхан
8
Макаренко
17
Умаров
17
Умаров
8
Макаренко
22
Астанов
11
Федин
11
Федин
22
Астанов
90
Садовский
41
Беседин
41
Беседин
90
Садовский
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Ордабасы
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
91
Рубен Бригидо
ЛВ
11
Андрия Дрльо
ПВ
Главный тренер
Али Алиев
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
91
Рубен Бригидо
ЛВ
11
Андрия Дрльо
ПВ
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Кызыл-Жар - Ордабасы
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Ордабасы», 22-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Ордабасы»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»