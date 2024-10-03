Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кызыл-Жар» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Кызыл-Жар» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 10:50
Кызыл-Жар
03.10.2024, четверг, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Ордабасы
82' А. Беседин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
25
Алексей Щебетун
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
8
Мади Хасейн
ОП
8
Рафаил Оспанов
ЦП
11
Андрия Дрльо
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
Ордабасы
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
2-2-2-3-1
32
Петров
8
Жаксыбаев
23
Нижич
29
Йованчич
5
Сабино
27
Березкин
10
Бушман
7
Мульдинов
9
Абзалов
14
Саулет
25
Щебетун
4-4-1-1
1
Игнатович
32
Пластун
23
Эрланов
25
Малый
3
Шехович
22
Астанов
96
Абикен
8
Макаренко
8
Тагыберген
9
Исламхан
90
Садовский
9
Абзалов
35
Сорокинс
35
Сорокинс
9
Абзалов
5
Сабино
8
Оспанов
8
Оспанов
5
Сабино
25
Щебетун
15
Себай
15
Себай
25
Щебетун
3
Шехович
5
Суюмбаев
5
Суюмбаев
3
Шехович
9
Исламхан
40
Квек
40
Квек
9
Исламхан
8
Макаренко
17
Умаров
17
Умаров
8
Макаренко
22
Астанов
11
Федин
11
Федин
22
Астанов
90
Садовский
41
Беседин
41
Беседин
90
Садовский
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Ордабасы
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
91
Рубен Бригидо
ЛВ
11
Андрия Дрльо
ПВ
Главный тренер
Али Алиев
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
12
Александр Довгаль
ВР
55
Артем Литвяков
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
91
Рубен Бригидо
ЛВ
11
Андрия Дрльо
ПВ
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Кызыл-Жар - Ордабасы
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Ордабасы», 22-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар»«Ордабасы»

«Кызыл-Жар» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Кызыл-Жар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+