Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит» – «Акрон»: прогноз на матч 5 тура Кубка России, 2 октября 2024

    «Зенит» – «Акрон»: прогноз на матч 5 тура Кубка России, 2 октября 2024

    В 5-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встречаются «Зенит» и «Акрон». Матч состоится 2 октября 2024 года в 21:15 по московскому времени.

    «Зенит»

    Петербургский «Зенит» возглавляет группу D с 10 очками, команда одержала 3 победы и 1 раз уступила, как раз «Акрону» в серии пенальти. Коллектив забил 7 голов и пропустила всего 1, что подчеркивает их мощную оборону и эффективную атаку. Последние результаты:

    «Акрон»

    «Акрон» занимает 2-е место в группе с 8 очками, показывает неплохие результаты. Команда забила 5 голов и пропустила 6. Последние результаты:

    Прогноз на матч «Зенит» – «Акрон»

    История противостояния команд нассчитывает только один матч, команды играли в нынешнем розыгрыше Кубка России:

    • 27.08.2024, «Акрон» (пен.) – «Зенит» 1:1;

    Петербуржцы наверняка постараются взять реванш за поражение в предыдущей очной встрече. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.27).

    Новости по теме
    В Вендела врезался игрушечный вертолет во время кубкового матча «Зенит» – «Акрон» 11
    Тренер «Акрона» прокомментировал 1:5 от «Зенита» 8
    Семак высказался о дебютном голе Соболева за «Зенит» 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2024 10:33
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+