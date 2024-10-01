В 5-м туре группового этапа Кубка России по пути команд РПЛ встречаются «Зенит» и «Акрон». Матч состоится 2 октября 2024 года в 21:15 по московскому времени.

Петербургский «Зенит» возглавляет группу D с 10 очками, команда одержала 3 победы и 1 раз уступила, как раз «Акрону» в серии пенальти. Коллектив забил 7 голов и пропустила всего 1, что подчеркивает их мощную оборону и эффективную атаку. Последние результаты:

«Акрон»

«Акрон» занимает 2-е место в группе с 8 очками, показывает неплохие результаты. Команда забила 5 голов и пропустила 6. Последние результаты:

Прогноз на матч «Зенит» – «Акрон»

История противостояния команд нассчитывает только один матч, команды играли в нынешнем розыгрыше Кубка России:

27.08.2024, «Акрон» (пен.) – «Зенит» 1:1;

Петербуржцы наверняка постараются взять реванш за поражение в предыдущей очной встрече. Наш прогноз – победа «Зенита» (1.27).