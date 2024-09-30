«Атлетико» принял меры в отношении фанатов после скандала в дерби с «Реалом»

«Атлетико» определился с наказанием для болельщиков, едва не сорвавших матч 8-го тура Примеры против «Реала» (1:1).

Дерби по решению судьи прерывалось на 15 минут.

Фанаты бросали различные предметы в Тибо Куртуа, в том числе зажигалку и пакет с фекалиями.

Одному из болельщиков «Атлетико» удалось пронести на стадион нож.

«Клуб принял решение навсегда запретить посещение матчей человеку, опознанному полицией в сотрудничестве с нашим отделом безопасности и причастному к бросанию предметов во время дерби.

Мы продолжаем работать с полицией для выявления остальных бросавших, которые получат пожизненную дисквалификацию, как только они будут обнаружены.

В ближайшее время мы включим в свои внутренние правила запрет на использование любого элемента или предмета одежды для сокрытия своей личности [маски]», – говорится в публикации «Атлетико».