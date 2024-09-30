Реакция Аршавина на извинения Караваева за ошибку в матче «Краснодар» – «Зенит»

Андрей Аршавин прокомментировал слова защитника «Зенита» Вячеслава Караваева.

Караваев ошибся на 88-й минуте матча 10-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Южане воспользовались ошибкой и забили гол – в итоге «Зенит» проиграл со счетом 0:2.

После игры футболист извинился перед болельщиками.

«Я вообще против извинений за игру в футбол, потому что все совершают ошибки. Тогда можно после каждой игры всем футболистам извиняться.

Можно попросить прощения за игру спустя рукава, за недостаточную самоотдачу, но у Караваева была просто техническая ошибка. Также хорошо прочитал эпизод Кордоба», – сказал Аршавин.