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  • Реакция Аршавина на извинения Караваева за ошибку в матче «Краснодар» – «Зенит»

Реакция Аршавина на извинения Караваева за ошибку в матче «Краснодар» – «Зенит»

30 сентября 2024, 14:40
7

Андрей Аршавин прокомментировал слова защитника «Зенита» Вячеслава Караваева.

  • Караваев ошибся на 88-й минуте матча 10-го тура РПЛ с «Краснодаром».
  • Южане воспользовались ошибкой и забили гол – в итоге «Зенит» проиграл со счетом 0:2.
  • После игры футболист извинился перед болельщиками.

«Я вообще против извинений за игру в футбол, потому что все совершают ошибки. Тогда можно после каждой игры всем футболистам извиняться.

Можно попросить прощения за игру спустя рукава, за недостаточную самоотдачу, но у Караваева была просто техническая ошибка. Также хорошо прочитал эпизод Кордоба», – сказал Аршавин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Аршавин Андрей Караваев Вячеслав
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1727698848
Кордоба хорошо прочитал эпизод, а вот Латышонок нет, хотя мог бы отреагировать. ( Извинения здесь неуместны. *
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шахта Заполярная
1727699379
Ну вообще то согласен с Аршавиным. Но если на то пошло, то там Латышонок мух ловил, вместо мяча, мог бы пораньше на мяч выйти. А Кордоба молодец.
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subbotaspartak
1727699924
Ну ошибся, потом может не ошибусь... так надо было?
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Цугундeр
1727703221
У Андрей Сергеича глаз ядовитый , но всегда зрит в корень..
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Красногвардейчик
1727703660
Караваеву по уху....он просто боиться что Семак его наглухо закроет теперь
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Иван Петров 1986
1727713233
Полностью согласен с Аршавиным.
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