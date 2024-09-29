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  • Обращение Караваева к фанатам «Зенита» после грубой ошибки в матче с «Краснодаром»

Обращение Караваева к фанатам «Зенита» после грубой ошибки в матче с «Краснодаром»

29 сентября 2024, 00:05
9

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев обратился к болельщикам после ошибки в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед командой, перед Петербургом, потому что моя ошибка повлияла на исход игры. Я ошибся и хотел бы взять вину за это поражение на себя.

К сожалению, так бывает – это футбол. Но мне очень обидно за парней, которые всю неделю старались и трудились, и из-за одной ошибки все эти усилия, получается, насмарку. Признаю, что в обороне нужно играть надежнее – сегодня это не удалось.

У нас впереди еще много игр, и я буду работать на полную, чтобы все исправить. Обещаю – сделаю все, что могу, для побед нашей любимой команды», – сказал Караваев.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (9)
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dimag
1727558640
Неее Слава , огорчения нет , ты радость доставил многомилионным болельщикам !
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FWSPM
1727570002
научись не пасовать вратарю и все будет хорошо
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ОК, Зенит!
1727583718
Слава, не парься. Ошибиться может каждый и такие голы не редкость. Чемп еще только на трети. Все может измениться и не один раз. Играй, а мы тебя поддержим.
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Plyash
1727584222
Не вини себя,дружище,так бывает.Забудь и разотри,это не главная твоя ошибка,футбол это всего лишь игра. По жизни ошибок не делай,и всё будет у тебя хорошо. Но,всё же приятно,что южно-американцы оступились...
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Красногвардейчик
1727585175
Это футбол, и всё может случится, и Месси ошибался и ошибается, но как же в Зените запуганы игроки, если такие вью дают
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subbotaspartak
1727588060
Соболев после гола обнял Караваева: Спасибо, брат...
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vvv123
1727594464
Ошибся, конечно, но первым ошибся Семак с тупыми заменами!
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