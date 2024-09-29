Обращение Караваева к фанатам «Зенита» после грубой ошибки в матче с «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев обратился к болельщикам после ошибки в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед командой, перед Петербургом, потому что моя ошибка повлияла на исход игры. Я ошибся и хотел бы взять вину за это поражение на себя.

К сожалению, так бывает – это футбол. Но мне очень обидно за парней, которые всю неделю старались и трудились, и из-за одной ошибки все эти усилия, получается, насмарку. Признаю, что в обороне нужно играть надежнее – сегодня это не удалось.

У нас впереди еще много игр, и я буду работать на полную, чтобы все исправить. Обещаю – сделаю все, что могу, для побед нашей любимой команды», – сказал Караваев.