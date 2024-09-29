Бундеслига. «Хоффенхайм» вел к 12-й минуте 3:0, но проиграл (3:4)

«Хоффенхайм» проиграл «Вердеру» в 5-м туре Бундеслиги. К 12-й минуте хозяева вели 3:0.

У бременцев дубль оформил Йенс Стаге.

С 18-й минуты «Хоффенхайм» был в меньшинстве после удаления Стэнли Н’Соки.

Впереди у «Хоффенхайма» домашний матч Лиги Европы против украинского «Динамо».

Германия. Бундеслига. 5-й тур

Хоффенхайм – Вердер – 3:4 (3:3)

Голы: 1:0 – Бюлтер, 5; 2:0 – Бюлтер, 8; 3:0 – Гложек, 12; 3:1 – Малатини, 21; 3:2 – Стаге, 26; 3:3 – Стаге, 39; 3:4 – Стаге, 49.

Удаления: Н’Соки, 12 – нет.

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