В «Локо» ответили, почему не продали Баринова «Алавесу»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил, что клуб получал предложение по полузащитнику Дмитрию Баринову.

– По Баринову было предложение от «Алавеса». Почему в итоге игрок не ушел – он строит дом, взял ипотеку?

– Мы серьезно к этому предложению не относились, потому что оно не соответствует уровню и стоимости футболиста. Мы даже серьезно эту тему не обсуждали.