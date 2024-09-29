В «Локо» ответили, почему не продали Баринова «Алавесу»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил, что клуб получал предложение по полузащитнику Дмитрию Баринову.
– По Баринову было предложение от «Алавеса». Почему в итоге игрок не ушел – он строит дом, взял ипотеку?
– Мы серьезно к этому предложению не относились, потому что оно не соответствует уровню и стоимости футболиста. Мы даже серьезно эту тему не обсуждали.
- 27-летний Баринов – воспитанник «Локомотива».
- В этом сезоне у него 14 матчей, 3 ассиста.
- Баринов стоит 8 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»