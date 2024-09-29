Мостовой: «Смешно считать Мусаева лучшим тренером РПЛ»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил уровень главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
- Краснодарцы лидируют в РПЛ.
«Мусаев – лучший тренер РПЛ прямо сейчас? Не смешите меня. Какой еще лучший тренер. Игроки «Краснодара» обыграли игроков «Зенита» – это факт. А после одной победы такими фразами разбрасываться – смешно.
Уберите Кордобу у «Краснодара», и сразу будет понятен уровень Мусаева. На поле играют футболисты, а не тренеры», – сказал Мостовой.
- Мусаев вернулся в «Краснодар» весной.
- У команды 0 трофеев в истории.
Источник: «РБ Спорт»