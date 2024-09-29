Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой: «Смешно считать Мусаева лучшим тренером РПЛ»

29 сентября 2024, 11:47
20

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил уровень главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

  • Краснодарцы лидируют в РПЛ.

«Мусаев – лучший тренер РПЛ прямо сейчас? Не смешите меня. Какой еще лучший тренер. Игроки «Краснодара» обыграли игроков «Зенита» – это факт. А после одной победы такими фразами разбрасываться – смешно.

Уберите Кордобу у «Краснодара», и сразу будет понятен уровень Мусаева. На поле играют футболисты, а не тренеры», – сказал Мостовой.

  • Мусаев вернулся в «Краснодар» весной.
  • У команды 0 трофеев в истории.

Еще по теме:
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак» 3
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака» 4
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе» 7
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Мостовой Александр
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1727600276
Мостовой скромно умолчал, что он был бы лучшим тренером ! Ну после Сережи шпината, чтобы не конфликтовать с газпром-рфс))))
Ответить
...уефан
1727602241
...всё-то тебе, Санёк, смешно! Уж, сильно ты смешлив...
Ответить
slavа0508
1727602366
Краснодар Саша по цене состава занимает 4 место . почти в половину дешевле Зенита . а идёт команда на 1 месте . так что Санёк у Мусаева пока всё ок . что не сказать про тебя . только ядовитой слюной брызгаешь ....
Ответить
Из Твери Леха
1727606407
При живом-то Мостовом считать кого-то лучшим тренером уже само по себе глупо))
Ответить
andr45
1727612278
А, если из «Zenitе» убрать Вендела, что будет?) СОБОЛЕВ?)))
Ответить
subbotaspartak
1727618135
На поле играют футболисты, а не тренеры», – сказал Мостовой. А нахрена в тренера прёшь?
Ответить
Spartak_forv@
1727622294
Подожди,но если играют футболисты,а не тренеры,то зачем тренеру нужно уметь чеканить мяч и зачем ему футбольное прошлое?Он же ни на что не повлияет
Ответить
БУНЯ
1727622938
Если тренера, ничего не решают, то зачем их стаить, снимать, увольнять???
Ответить
zigbert
1727631808
На данном отрезке лучший. Еще Ленин когда то говорил :"для нас главное сейчас ввязаться а там посмотрим".
Ответить
Боров мясной
1727632991
Хороший пастух Мусаев, Быки очки набирают , значит лучший!
Ответить
Главные новости
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
4
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
4
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
17
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
Вчера, 15:40
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+