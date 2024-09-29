Мостовой: «Смешно считать Мусаева лучшим тренером РПЛ»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил уровень главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Краснодарцы лидируют в РПЛ.

«Мусаев – лучший тренер РПЛ прямо сейчас? Не смешите меня. Какой еще лучший тренер. Игроки «Краснодара» обыграли игроков «Зенита» – это факт. А после одной победы такими фразами разбрасываться – смешно.

Уберите Кордобу у «Краснодара», и сразу будет понятен уровень Мусаева. На поле играют футболисты, а не тренеры», – сказал Мостовой.