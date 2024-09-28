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Тедеев: «Дзюба – достояние российского футбола»

28 сентября 2024, 22:40
3

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о фигуре форварда Артема Дзюбы после матча с «Ростовом» (2:0) в 10-м туре РПЛ.

  • Дзюба забил 2-й гол.
  • Артема признали лучшим в матче.

– Надо ли было настраивать Дзюбу по‑особенному на это противостояние?

– Какое противостояние? Мы с ним даже не говорили об этом. Он человек, который для себя хочет доказать, что один из сильнейших форвардов в нашем футболе. Я ему говорил, что он будет играть 90 минут, несмотря на проблемы со здоровьем определенные.

Он молодец, работает над собой, он помогает ментально выстраивать команду. Он был на поле единственным игроком, про которого можно сказать, что он добился многого. Дзюба – достояние российского футбола. Он должен играть и побить все рекорды – он достоин этого.

– Вам было принципиально обыграть Карпина?

– Никакой принципиальности не было кроме результата. Он один из лучших тренеров России, я его уважаю. У меня много эмоций. Я благодарен болельщикам ростовским. Готовился к матчу, как к остальным

  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Тедеев Заур
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1727555950
Это достояние скоро тебя уволит из Акрона. ) *
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Plyash
1727585588
Дзюбло- позор нашего футбола...К сожалению,это так. Вспоминаю каверзные вопросы внуков и внучек про взрослого дядю и известного урода Артёмку...фу-фу...
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