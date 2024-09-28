Корнеев – о «Спартаке»: «Им до титулов как до луны в этом сезоне»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил шансы «Спартака» побороться за победу в нынешнем сезоне с «Зенитом».

– Из клубов больше всех денег потратил «Зенит» – более 40 млн евро. Это больше, чем такие топ клубы, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Насколько эти трансферы оправданы?

– Для «Зенита» единственное, что важно – это титулы. Сейчас клуб делает всe возможное, чтобы этого достигнуть. У них отличный состав, способный выиграть все трофеи, чего например, не скажешь о «Спартаке», который потратил не меньше! Но им до титулов как до луны в этом сезоне.

– Вы неоднократно говорили, что удивлены суммой трансфера Барко. Аргентинец себя оправдывает?

– В плане футбольных качеств по Барко нет вопросов, правильный профиль для серьeзного проекта. Но я никогда не пойму, как можно утвердить бюджет на запасного игрока в сумме трансфера 18 миллионов и дать ему зарплату в 2,8 миллиона евро в год. Только это не бьeтся с логикой!

– Помогут ли «Спартаку» совершeнные трансферы бороться с «Зенитом», или этого мало? Как оцените работу «Спартака» в трансферное окно по 10-балльной шкале?

– На тройку, так как кроме Барко не было приобретено игрока, способного влиять на результат. У «Спартака» нет шансов бороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне!