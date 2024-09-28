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  • Корнеев – о «Спартаке»: «Им до титулов как до луны в этом сезоне»

Корнеев – о «Спартаке»: «Им до титулов как до луны в этом сезоне»

28 сентября 2024, 14:40
21

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил шансы «Спартака» побороться за победу в нынешнем сезоне с «Зенитом».

– Из клубов больше всех денег потратил «Зенит» – более 40 млн евро. Это больше, чем такие топ клубы, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Насколько эти трансферы оправданы?

– Для «Зенита» единственное, что важно – это титулы. Сейчас клуб делает всe возможное, чтобы этого достигнуть. У них отличный состав, способный выиграть все трофеи, чего например, не скажешь о «Спартаке», который потратил не меньше! Но им до титулов как до луны в этом сезоне.

– Вы неоднократно говорили, что удивлены суммой трансфера Барко. Аргентинец себя оправдывает?

– В плане футбольных качеств по Барко нет вопросов, правильный профиль для серьeзного проекта. Но я никогда не пойму, как можно утвердить бюджет на запасного игрока в сумме трансфера 18 миллионов и дать ему зарплату в 2,8 миллиона евро в год. Только это не бьeтся с логикой!

– Помогут ли «Спартаку» совершeнные трансферы бороться с «Зенитом», или этого мало? Как оцените работу «Спартака» в трансферное окно по 10-балльной шкале?

– На тройку, так как кроме Барко не было приобретено игрока, способного влиять на результат. У «Спартака» нет шансов бороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне!

  • По данным Transfermarkt, «Спартак» приобрел полузащитника Эсьекьеля Барко у «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро.
  • Красно-белые занимают 5-е место в РПЛ с 16 очками после 9 туров. У лидирующего «Зенита» 23 очка.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Барко Эсекьель
Комментарии (21)
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NewLife
1727524036
Бакланов по осени считают.
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Spartak_forv@
1727524672
Отмороженный,какой запасной игрок!? После высказывания о том,что Икарди нужен сборной Италии,у меня как-то не бьётся с логикой,что Корнеев-футбольный эксперт
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шахта Заполярная
1727524970
Ну бл* Спартак вам покоя не дает, есть быки, кони, паровозы, менты и ..... Но всех интересует Спартак. Такое ощущение что Спартак у корнеева куем ложку изо рта выбил, что он при любом случае грязь льет на Спартак. Второй червяк или первый.
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FCSpartakM
1727525909
Человек вообще не понимает о чем говорит. Какие 18 млн? Какие не меньше? Спартак в 1.5 раза потратил меньше. Какой имбецил продаст игрока дешевле 10 млн? Спартак за него переплатил 4-5 млн. Корней, который говорит, что купить Артура за 15 млн на скамейку -это норма, а в старт лидера- это на тройку. Чувак реально становится претендентом на кОнча года, даже Червиченко такого уровня чушь не несет.
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Цугундeр
1727526540
))) Какой вброс от Бомбы ! Колизей уехал . Рабы остались.)
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Taps
1727527043
Скажи правду: в спартаке ВСЁ разворовали.
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Yegres
1727527759
ну если только кубок солнца завоюют
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САДЫЧОК
1727527831
Этот Корнеев реально не дружит с головой и не только в этом интервью! Вроде был проф футболист -но видимо либо продажный ,либо с тараканами в голове!
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