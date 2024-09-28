Миранчук рассказал, как принимал решение об отъезде из Европы в МЛС

Алексей Миранчук ответил, какие факторы повлияли на его трансфер в «Атланту Юнайтед».

Его выкупили у «Аталанты» за 12 миллионов евро.

Российский полузащитник забил 2 гола в 5 матчах МЛС.

«Я приехал на предсезонку в Италию, сразу же поступило предложение из США. Я сначала отнесся к нему отдаленно, не погрузился в это. Потом пришло официальное предложение в «Аталанту».

Мы сели, поговорили с руководством, они мне попытались объяснить, что это хорошее предложение, оно их устраивает. Сказали, что будут покупать новых игроков, задействовать новые лица.

Я понимал: Лига чемпионов – мне очень этого хотелось. Но я подумал, что в аренду я не хочу. Если оставаться, было гораздо меньше шансов играть.

Потом я все взвесил и подумал: «Почему нет? Я никогда здесь не был. Мне всего лишь 29 лет будет». Поиграл четыре года в Италии, почему бы не посмотреть новый чемпионат, новую страну, новую культуру. И просто был уверен в этом решении», – сказал Миранчук.