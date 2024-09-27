Булыкин определил фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»

Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Должно получиться зрелищное, голевое дерби. Обе команды играют в атакующий футбол.

Я отдаю свое предпочтение «Локомотиву», потому что мне нравится стратегия, когда выходят много молодых российских ребят с голодными, горящими глазами и всего несколько иностранцев.

Это намного круче, чем всего три россиянина в составе. Мой прогноз: «Локомотив» победит со счетом 2:1.

Кого индивидуально отмечу? Конечно же, меня удивляет Батраков. Думаю, еще Пиняев многое покажет в этом сезоне. На самом деле, в этом сезоне можно половину состава «Локомотива» выделить.

У «Локомотива» на данный момент самая правильная стратегия», – заявил Булыкин.