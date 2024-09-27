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  • Булыкин определил фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»

Булыкин определил фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»

27 сентября 2024, 22:00
7

Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Должно получиться зрелищное, голевое дерби. Обе команды играют в атакующий футбол.

Я отдаю свое предпочтение «Локомотиву», потому что мне нравится стратегия, когда выходят много молодых российских ребят с голодными, горящими глазами и всего несколько иностранцев.

Это намного круче, чем всего три россиянина в составе. Мой прогноз: «Локомотив» победит со счетом 2:1.

Кого индивидуально отмечу? Конечно же, меня удивляет Батраков. Думаю, еще Пиняев многое покажет в этом сезоне. На самом деле, в этом сезоне можно половину состава «Локомотива» выделить.

У «Локомотива» на данный момент самая правильная стратегия», – заявил Булыкин.

  • Матч состоится на «РЖД Арене» в субботу, 28 сентября.
  • Начало – в 16:30 мск.
  • «Локо» идет на 3-м месте в РПЛ, «Спартак» – на 5-м.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Булыкин Дмитрий
Комментарии (7)
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1727466512
я за футбол где нет ненависти. а вы тут одну команду в роли плохиша видите. локомотив не святоша . как будто все вокруг идеальные один спартак виноват во всех грехах. не болеете за них не пишите про них про свою команду строчите. а то с стороны выглядит как будто вы не болельщики а так , проходящие мимо.
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serhio80
1727484851
по батракову если плотно играть будут?)
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serhio80
1727484918
дима! варежки сними!
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WILDLING_HRUNDEL
1727519834
Так и все за Локо
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