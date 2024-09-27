Матч 6-го тура чемпионата Франции между «Гавром» и «Лиллем» обещает быть интересным противостоянием. Оба клуба подходят к этой встрече с определенными трудностями. «Гавр», несмотря на неплохой старт сезона, находится на 12-м месте и показывает нестабильные результаты. «Лилль» же демонстрирует кризис в игре, не одерживая побед в последних трех матчах, что ставит под сомнение их шансы на борьбу за верхние строчки в таблице.

Анализ команды «Гавр»

«Гавр» под руководством Дидье Дигара демонстрирует атакующую игру, но страдает от ошибок в обороне. В последних матчах команда не смогла избежать поражений от более опытных соперников. В пяти последних играх «Гавр» забил 7 голов, но и пропустил 10, что говорит о проблемах с балансом между атакой и защитой.

Последние 5 матчей:

Монако 3:1 Гавр

Тулуза 2:0 Гавр

Гавр 3:1 Осер

Сент-Этьен 0:2 Гавр

Гавр 1:4 ПСЖ

Ключевые показатели:

В среднем забивает 1.40 гола за игру.

Пропускает 2.00 гола за игру.

Пропускает в 3 последних матчах.

Не может стабильно удерживать оборону против команд с сильной атакой.

Сильная сторона «Гавра» – это стремление активно атаковать, но слабая оборона делает их уязвимыми против контратакующих соперников.

Анализ команды «Лилль»

«Лилль» под руководством Бруно Женезио демонстрирует спад после уверенного старта сезона. В последних пяти играх команда забила всего 5 голов и пропустила 11, что негативно сказывается на их турнирном положении. Особое внимание стоит уделить серии из трех матчей без побед в чемпионате и неудачам на международной арене. Лучший бомбардир команды, Эдон Жегрова, старается выправить ситуацию, но общая игра команды оставляет желать лучшего.

Последние 5 матчей:

Лилль 3:3 Страсбур

Спортинг 2:0 Лилль (Лига чемпионов)

Сент-Этьен 1:0 Лилль

Лилль 1:3 ПСЖ

Славия 2:1 Лилль (Лига чемпионов)

Ключевые показатели:

В среднем забивает 1.00 гола за игру.

Пропускает 2.20 гола за игру.

Пропускает в 5 последних матчах.

Не выигрывает в 5 последних матчах.

Основная проблема «Лилля» – нестабильная оборона и неуверенность в завершении атак. Команда склонна к ошибкам, особенно против менее именитых соперников, что может создать дополнительные трудности в этой игре.

Тактический разбор

Ожидается, что обе команды будут стремиться доминировать на поле. «Гавр» предпочитает высокую интенсивность и атакующую игру, но против опытных и организованных команд, таких как «Лилль», они могут столкнуться с серьезными проблемами. «Лилль» же, скорее всего, сделает ставку на контратакующую игру и постарается реализовать моменты за счет быстрых прорывов.

Личные встречи

17 февраля 2024 года: Лилль 3:0 Гавр

1 октября 2023 года: Гавр 0:2 Лилль

26 июля 2023 года: Лилль 3:2 Гавр (товарищеский матч)

12 июля 2012 года: Гавр 1:2 Лилль (товарищеский матч)

23 мая 2009 года: Гавр 0:1 Лилль

«Лилль» доминирует в личных встречах, выиграв последние семь матчей подряд. Это свидетельствует о том, что команда знает, как успешно противостоять «Гавру», даже в период нестабильной формы.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Гавра»: 3.40

Ничья: 3.20

Победа «Лилля»: 2.00

Прогноз на матч

С учетом текущей формы команд и их результатов в последних играх, матч обещает быть напряженным. «Гавр» постарается использовать слабости «Лилля» в обороне и реализовать свои шансы на контратаках. Однако историческое преимущество «Лилля» в очных встречах и их умение подстраиваться под соперника указывают на их способность взять верх.

Рекомендация: Победа «Лилля» за коэффициент 2.00.