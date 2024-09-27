Стали известны стартовые составы на матч 10 тура РПЛ в котором сыграют «Факел» и «Рубин». Игра состоится 27 сентября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Беленов, Божин, Калинин, Дзиов, Альшин, Якимов, Щетинин, Брахими, Ивлев, Марков, Каштанов.

Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

«Рубин»: Ставер, Вуячич, Кабутов, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иву, Ходжа, Зотов, Чуни, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!