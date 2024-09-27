В ЦСКА прокомментировали разбирательства по поводу долга «Вест Хэма» за трансфер Влашича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о рассмотрении Спортивным арбитражным судом (CAS) дела Николы Влашича.

В 2021 году «Вест Хэм» купил хорвата у клуба РПЛ за 30 миллионов евро.

Около 16 миллионов лондонцы не выплатили до сих пор.

«Вчера действительно состоялись слушания по этому делу. CAS заслушал обе стороны, принял к сведению доводы ЦСКА.

Однако формат работы CAS несколько отличается от привычных нам судов: они не оглашают резолютивную часть решения в день заседания.

Решение обе стороны получат сразу с мотивировочной частью. И, надо полагать, на это в данном случае уйдет еще не менее 4-5 месяцев», – сообщил Брейдо.