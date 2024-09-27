Тедеев: «Не надо ждать, когда у меня с Дзюбой закончится конфетно-букетный период»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал об отношениях с нападающим команды Артемом Дзюбой.
– Но есть и скептики, которые считают, что пока Дзюба играет на бешеной мотивации, а вот когда она пропадет, могут начаться проблемы...
– Артем многое сделал для развития футбола. Считаю, всем нам (тренерам, игрокам, экспертам, болельщикам) надо просто желать этому человеку удачи и успеха. Дзюба много радости принес стране. Давайте жить позитивом, а не ждать, когда у меня с ним закончится конфетно-букетный период! У нас его и не было. И не будет. Есть профессиональные отношения, которые и Артему помогают, и команду двигают вперед. Надеюсь, все от этого сотрудничества только выиграют. Повторюсь, Дзюба – достояние всего российского футбола! Этим надо дорожить.
– Можете привести какую-то одну его шутку, фразу, которая уже стала хитом «Акрона»?
– Артем – человек очень веселый. Хорошо шутить могут только остроумные люди. Дзюба поддерживает высокий эмоциональный уровень в раздевалке и в личном общении. Мне это очень нравится. Но что-то конкретное я вам сейчас не приведу. Есть вещи, которые и в прессе-то не скажешь.
Самое главное, что все его шутки – с добрым посылом. Он точно никого не обижает, а только поднимает всем настроение.
- В сентябре 36‑летний нападающий подписал однолетнее соглашение с «Акроном».
- В 3 матчах за команду Артем записал на свой счет 3 голевые передачи.
- Дзюба может опередить Александра Кержакова по общему количеству голов в истории российского футбола. Кержаков забил в сумме 233 мяча за клубы во всех официальных турнирах и сборную России, а Дзюба – 229.