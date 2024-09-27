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  • Тедеев: «Не надо ждать, когда у меня с Дзюбой закончится конфетно-букетный период»

Тедеев: «Не надо ждать, когда у меня с Дзюбой закончится конфетно-букетный период»

27 сентября 2024, 13:01
3

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал об отношениях с нападающим команды Артемом Дзюбой.

– Но есть и скептики, которые считают, что пока Дзюба играет на бешеной мотивации, а вот когда она пропадет, могут начаться проблемы...

– Артем многое сделал для развития футбола. Считаю, всем нам (тренерам, игрокам, экспертам, болельщикам) надо просто желать этому человеку удачи и успеха. Дзюба много радости принес стране. Давайте жить позитивом, а не ждать, когда у меня с ним закончится конфетно-букетный период! У нас его и не было. И не будет. Есть профессиональные отношения, которые и Артему помогают, и команду двигают вперед. Надеюсь, все от этого сотрудничества только выиграют. Повторюсь, Дзюба – достояние всего российского футбола! Этим надо дорожить.

– Можете привести какую-то одну его шутку, фразу, которая уже стала хитом «Акрона»?

– Артем – человек очень веселый. Хорошо шутить могут только остроумные люди. Дзюба поддерживает высокий эмоциональный уровень в раздевалке и в личном общении. Мне это очень нравится. Но что-то конкретное я вам сейчас не приведу. Есть вещи, которые и в прессе-то не скажешь.

Самое главное, что все его шутки – с добрым посылом. Он точно никого не обижает, а только поднимает всем настроение.

  • В сентябре 36‑летний нападающий подписал однолетнее соглашение с «Акроном».
  • В 3 матчах за команду Артем записал на свой счет 3 голевые передачи.
  • Дзюба может опередить Александра Кержакова по общему количеству голов в истории российского футбола. Кержаков забил в сумме 233 мяча за клубы во всех официальных турнирах и сборную России, а Дзюба – 229.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Тедеев Заур
Комментарии (3)
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serhio80
1727433130
Шкафчики в раздевалке замками уже укомплектовали?)
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Красногорск_Фан
1727433840
Скупая слеза Дзюбы упала на пожелтевшее фото Азмуна. Вот уже много мгновений у них не было конфетного периода. А если серьезно то пусть еще поиграет. Как нападающий он еще может выполнять свою работу.
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val69
1727445805
Кончится конфетно-букетный... А дальше? Стесняюсь предположить... Ну, для зюбы, это норм.... А ты то куда...
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