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Тедеев оценил человеческие качества Дзюбы

27 сентября 2024, 11:26
1

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о человеческих качествах форварда команды Артема Дзюбы.

– Мне сразу в нем понравилось то, что он мужчина, человек, который очень хорошо относится к своим родителям. Артем часто говорит о своем отце. Благодарен его родителям за то, что у них есть такой сын.

Человек привнес много положительного в «Акрон». И в плане игры, и в плане эмоций. Он и шутками может разрядить атмосферу, и простым правильным словом настроить молодежь. Это здорово! Можно вспомнить, как он пожелал Грибову, который заменил его в кубковой встрече с «Факелом», забить гол, и это случилось! Артем все делает от чистого сердца.

– Чем еще он вас зацепил?

– Мы оба глубоко верующие люди, об этом тоже поговорили. Поняли, что во многом нас спасет вера. Здорово, что им движут добрые помыслы.

  • В сентябре 36‑летний нападающий подписал однолетнее соглашение с «Акроном».
  • В 3 матчах за команду Артем записал на свой счет 3 голевые передачи.
  • Дзюба может опередить Александра Кержакова по общему количеству голов в истории российского футбола. Кержаков забил в сумме 233 мяча за клубы во всех официальных турнирах и сборную России, а Дзюба – 229.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Тедеев Заур
Комментарии (1)
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Цугундeр
1727426807
" Артем все делает от чистого сердца."..) От души ,браат.. )) Ты ещё увидишь, как он будет с "чистым сердцем" на тебя всю требуху опорожнять.
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