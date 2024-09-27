Тедеев оценил человеческие качества Дзюбы

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о человеческих качествах форварда команды Артема Дзюбы.
– Мне сразу в нем понравилось то, что он мужчина, человек, который очень хорошо относится к своим родителям. Артем часто говорит о своем отце. Благодарен его родителям за то, что у них есть такой сын.
Человек привнес много положительного в «Акрон». И в плане игры, и в плане эмоций. Он и шутками может разрядить атмосферу, и простым правильным словом настроить молодежь. Это здорово! Можно вспомнить, как он пожелал Грибову, который заменил его в кубковой встрече с «Факелом», забить гол, и это случилось! Артем все делает от чистого сердца.
– Чем еще он вас зацепил?
– Мы оба глубоко верующие люди, об этом тоже поговорили. Поняли, что во многом нас спасет вера. Здорово, что им движут добрые помыслы.
- В сентябре 36‑летний нападающий подписал однолетнее соглашение с «Акроном».
- В 3 матчах за команду Артем записал на свой счет 3 голевые передачи.
- Дзюба может опередить Александра Кержакова по общему количеству голов в истории российского футбола. Кержаков забил в сумме 233 мяча за клубы во всех официальных турнирах и сборную России, а Дзюба – 229.