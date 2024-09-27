Артига ответил, когда Джикия может дебютировать за «Химки»

Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о наборе формы защитником Георгием Джикией.

«Джикия не тренировался три месяца, а до этого не играл целый год, но сейчас набирает форму и где‑то даже превосходит мои ожидания.

Скоро он сможет сыграть. Возможно, он уже получит шанс сыграть в матче с «Краснодаром». Повторюсь, он превосходит мои ожидания», – сказал Артига.