Валуев ответил, зачем Пьянич приехал в Россию

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал трансфер в ЦСКА Миралема Пьянича.

В 2022 году босниец допустил антироссийские высказывания.

«Он приехал деньги зарабатывать. Менять мнение ради финансов не считается зазорным на Западе. В большинстве случаев. Это мы на подобные вещи обращаем внимание, а там – ничего личного, просто бизнес.

И этот Пьянич не поймет даже, если кто-то обвинит его в непоследовательности взглядов. Работа у него такая. Творческая», – сказал Валуев.