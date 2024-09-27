Валуев ответил, зачем Пьянич приехал в Россию

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал трансфер в ЦСКА Миралема Пьянича.
- В 2022 году босниец допустил антироссийские высказывания.
«Он приехал деньги зарабатывать. Менять мнение ради финансов не считается зазорным на Западе. В большинстве случаев. Это мы на подобные вещи обращаем внимание, а там – ничего личного, просто бизнес.
И этот Пьянич не поймет даже, если кто-то обвинит его в непоследовательности взглядов. Работа у него такая. Творческая», – сказал Валуев.
- Босниец присоединился к ЦСКА в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+1». Пьянич будет получать 6 миллионов рублей в месяц без учета бонусов.
Источник: «РБ Спорт»