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    • Новые данные о зарплате Пьянича в ЦСКА – босниец снизил изначальные требования в четыре раза

    Новые данные о зарплате Пьянича в ЦСКА – босниец снизил изначальные требования в четыре раза

    ЦСКА будет платить Миралему Пьяничу меньше, чем ожидалось.

    Изначально футболист просил зарплату в размере 3 миллионов евро в год.

    Армейцам удалось убедить Пьянича снизить финансовые требования.

    По информации Mash, оклад полузащитника составит 700 тысяч евро (6 млн рублей в месяц). Также он получит 150 тысяч евро в виде бонуса за чемпионство ЦСКА при условии, если проведет не менее 50% матчей.

    Пьянич попросил руководство нового клуба помочь ему с переездом из Дубая вместе с семьей и поиском квартиры в центре Москвы рядом со школой. Платить за жилье босниец будет сам.

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    Источник: Mash

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    25.09.2024 14:58
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    Комментарии (13)
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    shahor
    1727267630
    За вышеозвученную сумму-просто подарок.Потенциал у игрока очень высокий,несмотря на повышенную склонность к травмам.Добро пожаловать в ЦСКА!
    Ответить
    Таврида
    1727267748
    Неужели Бабаев научился вести переговоры? Зарплата бонусами - отлично, будет отрабатывать на поле.
    Ответить
    ...уефан
    1727267802
    ...шумно он банку по асфальту попинал)...
    Ответить
    FRZZ
    1727269581
    Не верю.
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1727270841
    странные пошли боснийцы, то играть не хотят со сборной, то едут во вроде как "армейский" клуб, находящийся под санкциями, то ли посмотреть на Кремль едет пьяным ))
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    Питерский князь
    1727271403
    Всё ясно, Пьянич будет работать за бутылку.
    Ответить
    Snek
    1727275456
    Бабаев с Гинером намутили недорого пенсионера... Куда катится ЦСКА?
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    Интерес
    1727275989
    "За чемпионство" можно было прописать 100 млн.евро.Ибо бесперспективно.
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    FWSPM
    1727277496
    Там видать совсем печально с предложениями было
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    alefreddy
    1727286825
    да достойно опустили у болотных только премия такая
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