Новые данные о зарплате Пьянича в ЦСКА – босниец снизил изначальные требования в четыре раза

ЦСКА будет платить Миралему Пьяничу меньше, чем ожидалось.

Изначально футболист просил зарплату в размере 3 миллионов евро в год.

Армейцам удалось убедить Пьянича снизить финансовые требования.

По информации Mash, оклад полузащитника составит 700 тысяч евро (6 млн рублей в месяц). Также он получит 150 тысяч евро в виде бонуса за чемпионство ЦСКА при условии, если проведет не менее 50% матчей.

Пьянич попросил руководство нового клуба помочь ему с переездом из Дубая вместе с семьей и поиском квартиры в центре Москвы рядом со школой. Платить за жилье босниец будет сам.